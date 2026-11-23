(Por Ciudad Noticias) La Policía inició actuaciones de oficio por daños en el inmueble ubicado sobre la avenida Cornelio Saavedra. Se secuestró un fragmento de adoquín y se buscan imágenes de cámaras de seguridad para esclarecer el hecho.

Personal de la Comisaría Saavedra Seccional Segunda inició actuaciones penales de oficio luego de tomar conocimiento de la rotura de un vidrio en el frente del edificio del ex Club Ferro, actualmente a cargo de la Delegación Municipal.

El episodio fue constatado el domingo 22 de noviembre, a partir de una comunicación que daba cuenta de lo advertido por la encargada del establecimiento.

Al concurrir al lugar, los efectivos realizaron una inspección ocular y procedieron al secuestro de un fragmento de adoquín cementicio que podría estar relacionado con los daños ocasionados.

En el marco de la investigación, se solicitaron registros de cámaras de seguridad y se iniciaron distintas diligencias para determinar cómo ocurrió el hecho e identificar a sus posibles responsables

OPERATIVOS PROXIMIDAD POLICIAL

En el marco de las políticas de prevención del delito y fortalecimiento del vínculo entre la Policía y la comunidad, se informa que se vienen desarrollando Operativos de Proximidad Policial en distintos sectores de la comunidad de Saavedra, Goyena y Dufaur, con el objetivo de reforzar la presencia preventiva y promover un contacto directo y permanente con los vecinos.

Estos operativos consisten en recorridas a pie por diferentes sectores de la ciudad, durante las cuales el personal policial mantiene entrevistas con vecinos, comerciantes y residentes, realizándose la entrega de folletería informativa y brindándose recomendaciones destinadas a prevenir diferentes modalidades delictivas, haciendo especial hincapié en las estafas telefónicas, los denominados “Cuentos del Tío”, los secuestros virtuales y otras maniobras fraudulentas, que afectan especialmente a nuestros adultos mayores.

Finalmente, se recuerda a las comunidades la importancia de no brindar información personal, datos bancarios ni códigos de seguridad a desconocidos, y de comunicarse inmediatamente con la Dependencia Policial o Puestos de Vigilancia ante cualquier situación sospechosa.