(Por Ciudad Noticias): El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de la Ruta Nacional 33, camino a Agua Blanca. La Policía intervino tras un llamado de alerta y constató lesiones visibles en una mujer de 27 años.

Un hombre de 36 años, domiciliado en Pigüé, fue aprehendido el domingo 22 de noviembre por personal de la Comisaría Saavedra Seccional Segunda, en el marco de una investigación por amenazas y lesiones leves en contexto de violencia familiar.

Según informó la Policía, la intervención comenzó a partir de una comunicación que alertaba sobre una posible situación de violencia familiar en inmediaciones del kilómetro 96 de la Ruta Nacional 33, en el sector del camino a Agua Blanca.

Ante esta situación, los efectivos interceptaron un vehículo en el que se desplazaba una pareja junto a sus dos hijos menores de edad.

Al entrevistar por separado a los ocupantes, los agentes observaron que la mujer, de 27 años, presentaba lesiones visibles en el rostro. La damnificada manifestó que había sido agredida físicamente y amenazada por su pareja.

En consecuencia, el hombre fue aprehendido y se iniciaron actuaciones por amenazas y lesiones leves en contexto de violencia familiar, en el marco de la Ley Provincial 12.569.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que avaló el procedimiento policial e impartió las directivas judiciales correspondientes.