Rusherking habló del lujoso regalo de cumple de China Suárez

El domingo por la pantalla de Telefé se vivió el regreso de La Peña de Morfi y uno de sus invitados de lujo fue Rusherking quien habló de todo además de protagonizar un gran momento musical.

Demostrando todo su carisma, Rusherking enfrentó las preguntas de Jey Mammon y Jesica Cirio que el consultaron por su mediática relación con la China Suárez.

La China Suárez y Rusherking. (Fuente: Instagram).

De un tiempo a esta parte y contra la mayoría de los pronósticos el cantante y la actriz consolidaron una hermosa relación que se fortalece día a día.

Además, ambos no dudan en demostrase su amor continuamente desde las redes sociales y al respecto de ello, Jey quiso saber los detalles del auto que le regló a su novia para su cumpleaños.

Rusherking. (Fuente: Instagram).

“Se lo regalé porque era el primer cumpleaños de ella que pasábamos juntos y lo vi como un acto de amor” dijo Rusher manifestando que le preparó la sorpresa junto a su manager.

“Investigué, lo compramos, lo plotée de verde y le puse un moño” agregó el joven, dándole los detalles a Jey y Jesica que se mostraron conmovidos por el actor de amor.

La China Suárez y Rusherking. (Fuente: Instagram).

Sin casamiento

Por otra parte, Cirio no dejó pasar la oportunidad de consultar por su supuesta boda secreta, la cual después se supo que formaba parte de un nuevo videoclip que el santiagueño se trae entre manos.

(Fuente: Rusherking).

Dispuesto a no esquivar las preguntas, Ruusherking no evadió la respuesta y sumando una cuota de humor respondió “si yo me caso a los primeros que invito es a ustedes” en referencia a los conductores de la Peña de Morfi.