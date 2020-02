Rubia y Morocha; El periodista que “estuvo” con Floppy Tesouro y Silvina Escudero.

Durante la mañana de hoy, el periodista de radio, que conduce el programa Qué hay! contó algo que dejó a todo el equipo en silencio.

Es que hace unos días, en la columna de espectáculo, Martina Loretto, se refirió a un momento especifico que se dio en el estudio de Incorrectas, programa que conduce la One, Moria Casan, donde Floppy Tesouro, contó que su compañera, la bailarina y panelista Silvina Escudero, antes de salir al estudio, tiene la costumbre de tocarle la cola, como una especie de cábala.

Escudero le dijo a Tesouro: “A mí no me gusta tocar mujeres, pero tu cola me fascina tocarla, es como una cosa rara”.

Ya pasado unos días, en la columna de espectáculo de hoy, el periodista de Qué hay!, pidió la palabra y dijo; “No es mi espacio y lo sé, pero el otro día Martina Loretto me dejó pensativo, tal es así que mientras me bañaba, me acordaba de lo que habían hecho Escudero y Tesouro, pero debo reconocer que me quedé tan impactado porque además son dos mujeres que me vuelan la cabeza, que cuando me dormí, ese día había descansado solo tres horas, me despierto en medio de la madrugada porque había estado soñando que pasaba una noche de lujuria con ambas. Fue tan real, que me acuerdo que tanto Flor como Sil, estaban vestidas de chicas del lejano oeste, con sobrero, camisita escocesa, pollerita de jeans corta y sin ropa interior. Ah, y algo que me vuela la cabeza, de botas altas y blancas con terribles tacos.

Debo decir, que estoy quedando mal porque me tienen por serio, pero no sé, tenía que decirlo porque viste cuando decís….¿esto es real?, y no despertaba, y seguía”, detallo el conductor.

A lo que la columnista le tiro un centro y le pregunto. “¿Pero se puede detallar más?, sé que estamos en horas de la mañana, pero siendo sutil digo”

“Lo que recuerdo que la Escudero era de tomar la iniciativa en muchas cosas y siempre miraba de manera desafiante y Tesouro, más de ojitos cerrados, tranquila y recorría todo. Con esto me voy al pasto, pero créanme algo, las dos, esas minis, me quedaron grabadas y en el sueño pude ver sus partes. Les digo que eran estrechitas ambas”, concluyó el periodista a quien lo aplaudieron porque es la primera vez que sale con algo que no tenga que ver con la política.

¿Qué dirán las dos diosas de Incorrectas?

¡Qué momento!