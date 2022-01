RUBIA Y MOROCHA: Candela Correa y Gina Casinelli incendian Instagram.

(Por Ciudad Noticias): No quedan dudas que tanto la ex concejal salteña como la ex bañera de Marley, en los últimos meses, han comenzado a tener una mayor atención en las redes sociales, tal es así que en cada posteos, las chicas se llevan miles de likes.

Para muchos, no es una locura pensar que están entre las mujeres más lindas del medio y además, ponen a sus colas como de las mejores del país. Cabe mencionar que según los internautas, más allá de las chicas nuevas que van apareciendo, en el top, continúan Jesica Cirio, Flopy Tesouro, Rocío Guirao Díaz, Sol Pérez y Noelia Ríos.

Tanto Cande Correa como Gina Casinelli, son dueñas de un rostro perfecto y curvas para el infarto, pero todos, enloquecen cuando posan dejando sus perfectas retaguardias en primer plano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Candela Correa (@candelacorreaok)

CANDELA CORREA:

La salteña se lanzó con un nuevo proyecto en tv, y sus fanáticos están enardecidos ya que la blonda logrará acaparar las miradas de todos teniendo en cuenta que es de las mujeres más deseadas del país y ahora llega con “Norte Rafting”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gina Casinelli (@casinelligina)

GINA CASINELLI:

La cordobesa se encuentra haciendo temporada de teatro en su provincia y su gran presencia en el escenario, sumada su simpatía, logra que se lleve todos los aplausos cada noche en “América Show”.