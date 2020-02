¡Rubia debilidad! Cindi, la joven rubia a la que el fitness, le cambió la vida.

Cuando se dice que la actividad física nos mejora en muchos aspectos de nuestras vidas, es real, sino aquí te mostramos un claro ejemplo, de ésta hermosa rubia, que cuenta con un rostro perfecto, mirada que enamora, y una figura que es un escándalo. De cola, cuenta con 95 y es una verdadera tentación. Es de la ciudad de Bahía Blanca, y promete una producción que dará que hablar y una nota de alto voltaje.

COMENTANOS UN POCO DE TU RUTINA Y CON QUIÉN ENTRENAS.

-Estoy empezando a entrenar gente! Por ahora solo chicas tipo online y no para competición sino para las que quieren cambiar su físico y también su autoestima. Yo entreno y tengo un coach que él me entrena para competir en fisicoculturismo categoría wellness, así se llama.

Es mi pareja sí! Pero él entrena tranqui .No para competir ni nada por el estilo. Es muy importante el apoyo de la pareja también para poder mejorar físicamente. Ya que está ligado a la alimentación de todos los días. Un hábito.

¿Y cuánto hace que comenzaste a entrenar y como llegaste a que era lo que te gustaba?

-Empecé hace DOS años y nunca había hecho ningún deporte, nada. Era muy flaquita y tenía problemas alimenticios y empezar a entrenar, llevar una rutina, una forma de comer, de dormir, de estar enfocada, me hizo empezar a quererme más y hacerle un bien a mi cuerpo y a mi mente. Te hace más determinante.

¿Pero qué, tenías algún complejo?, ¿Que no te gustaba de vos?

-Muchos! Pase de ser muy gordita de chiquita a cómo te decía, muy delgadita, 15 kg abajo de lo que tenía que estar en toda la adolescencia.

No me gustaba nada de mí, tenía muy baja autoestima y el gimnasio (éste estilo de vida fitness ) me hizo ver que no era así, que aparte de no ser todas esas cosas negativas, era fuerte y podía llevar a cabo un objetivo.

Más allá de eso hay algo muy importante que lo digas y que lo marcaste y es que hay chicas que confunden entrenar, pero no se alimentan. ¿En tu caso eso lo llevas por nutricionista o como lo manejas?

-Claro .. A mí ahora me maneja mi dieta y rutinas (para competición) mi coach, que es un atleta muy reconocido en este ambiente.

Martín Villanueva. El controla todo lo que como, me suplemento y entreno.

Recomendaría a esas chicas que siempre busquen un buen profesional con referencias ya que la salud no es algo para depositar en cualquiera.

¿Qué edad tenes?, Se te ve muy femenina y se nota que sabes posar y que te gusta tener una cola digamos que perfecta, que de hecho la tenes. ¿Hay alguna referente del medio que te inspire?

Tengo 24! Gracias !no creo que sea perfecta pero para mí hice y hago un buen trabajo!

Del medio artístico me encanta Sol Pérez, no solo por su belleza que es más que obvio, sino por su manera de decir lo que piensa y no tiene miedo de expresar sus ideas aunque la juzguen tanto!

Ya te preguntare más del medio. Pero, en tu caso, ¿cómo es andar por las calles con esas calzas, porque viste que los hombres morimos cuando vemos una mujer así vestida y con ese lomazo? ¿Cuánto tenes de cola?:

-Siii, eso es cierto! De glúteos tengo 95 y cirugías solo aumento de labios y pienso operarme las lolas este año. Y nada más!

“Lolas tengo! Pero bueno me gustaría más! No es algo que me preocupe pero siempre trato de sentirme mejor conmigo misma”!

Tenes una hermosa cara y labios que recibirán muchos halagos

-Gracias! Bueno, soy maquilladora también sé cómo resaltar mis rasgos! Jaja

Si, se nota que tenes algo muy llamativo en tu mirada y boca. Te gusta posar sensual veo.

-Me gusta llamar la atención hasta yendo al súper! Es mi manera de ser.

¿Qué te dicen? Te avanzan hombres y mujeres x redes supongo

-Si muchos hombres, también mujeres pero siempre virtual, nunca una mujer se me acerco en persona aún.

¿Algún famoso?

-Sí, uno solo.

¿Se puede saber a qué se dedica al menos?

-Pero no pasó nada ya que yo tenía pareja. Sería muy obvio si lo digo, soy reservada en ese sentido!

¿En el sexo dicen que a los hombres a veces les juega en contra tanto gym. Es así?

-Mira ..Nunca estuve con un chico fisicoculturista /fitness ..Pero en mi caso me favorece definitivamente!

¿TANGA, CULOTE O HILO DENTAL?

-Tanga e hilo dental

¿DOMINAR O QUE TE DOMINEN?

-Que me dominen ¡obvio!

¿LUGAR MAS LOCO DONDE LO HICISTE?

-El lugar más loco considero que fue en la parte trasera de un auto pero en movimiento!

¿TUS AMIGAS Y VOS FANTASEAN CON UN MORENO PARA SABER SI ES MITO O REALIDAD O ALGUNA YA ESTUVO?

-Creo que es realidad. Pero bueno si algún día lo compruebo te diré!

¿QUE ES LO QUE MAS TE ELOGIAN?

-Lo que más me elogian es la cola y mis piernas!

¿Te gustaría saltar a la fama?

-No está en mis planes! Pero bienvenida sea! Es una gran oportunidad si sabes usarla!

¿Qué actor argentino te vuelve loca?

-Mmm, creo que Gerardo Romano, (creo es el apellido), ese señor me parece muy interesante!

¿Qué mensaje les dejarías a las chicas que quieten ser como vos?

-El mensaje que les daría a esas chicas es que no tengan vergüenza a cambiar, que no escuchen críticas constructivas de quienes no construyeron nada, que busquen un buen profesional y que hagan fuerza que coman bien y con humildad siempre que se puede lograr si uno lo da todo. Pero todo.

¿De que signo sos y como te definirías?

-Soy de tauro! Y me definiría como una chica tímida pero a la vez que no le gusta pasar desapercibida y que quiere ayudar y transmitir buenas energías a quienes lo necesiten!

¿Conocías Ciudad Noticias?

-Conocía Ciudad Noticias porque me encanta la farándula y siempre me mantengo informada! Y me gustó la idea porque es buena manera de mostrar que una mujer puede ser fuerte pero sin dejar de ser sexy y con confianza en sí misma.

Esperemos verte entrenar en vivo un día y hacer un back hot antes que termine el verano. ¿Compromiso asumido?

-Me encantaría. Es un compromiso!