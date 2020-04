“RUBI” lanza su primer single oficial a nivel mundial mediante todas sus plataformas digitales.

RUBI, cantautor argentino, nacido en Buenos Aires hace 20 años, es una de las promesas del género Urbano Pop & Trap, un artista que se caracteriza principalmente por fusionar todos los géneros anteriormente mencionados.

La canción TE FUISTE está compuesta y escrita por RUBI y cuenta con la producción de Carlos Quebrada.

Se grabó en los estudios Ideo Music ubicado en Buenos Aires.

TE FUISTE, narra la historia de un amor que no prosperó y éste hombre aún no ha podido olvidarla, aún así él se muestra confiado de que el está mejor sin ella.

RUBI , es una de las promesas argentina con gran proyección internacional en el mercado de la música,; un artista completo, pianista con estudios en producción musical, lo cual lo lleva a sumergirse musicalmente en su proyecto de forma completa y segura.

Letra de Te Fuiste:

Baby yo no te amo,

Baby yo no te quiero,

Y aunque a veces te extraño,

No hay herida que no cure el tiempo.

Baby yo no te amo,

Baby yo no te quiero,

Y aunque me has hecho daño,

No hay herida que no cure el tiempo.

Oh, oh.

Qué no cure el tiempo

Ohh.

El tiempo

Tu te fuiste por ahí,

Yo me quería morir,

Pero ya tengo a otras nenas,

Que me cuidan así.

Me dejaste por ahí,

Yo me quería morir,

Pero ya tengo a otras nenas,

Que me cuidan así.

Tu te fuiste, pero estoy mejor.

Tengo unas babys que me siguen donde voy.

Y que,

No me piden nada si no voy a buscarla por la mañana.

Tu te fuiste, pero estoy mejor.

Tengo unas babys que me siguen donde voy.

Y no,

Ellas no me dan dolor.

Yo se que te gusta,

Verme sufrir.

Yo se que te gusta,

Pero ya no es así.

Oh baby,

Tu me dejaste tirao’.

Oh baby,

Ahora quieres estar a mi lao’.

Tu te fuiste, pero estoy mejor.

Tengo unas babys que me siguen donde voy.

Y que,

No me piden nada si no voy a buscarla.

Tu te fuiste, pero estoy mejor.

Por lo que me hiciste, te saqué del corazón.

Toa’ las noches desperdiciadas,

Hipnotizado en tu mirada,

Pero ya no me haces falta,

Ahora no pretendo nada.

Ey mírame,

Dime qué ves.

Estoy mejor,

Sin ti esta vez.

Ey mírame,

Dime qué ves.

Estoy mejor.

Tu te fuiste, pero estoy mejor.

Tengo unas babys que me siguen donde voy.

Y que,

No me piden nada si no voy a buscarla por la mañana.

Tu te fuiste, pero estoy mejor.

Tengo unas babys que me siguen donde voy.

Y no,

Ellas no me dan dolor.

Tu te fuiste,

Tu te fuiste,

Tu te fuiste,

Pero estoy mejor.

Tu te fuiste,

Tu te fuiste,

Tu te fuiste,

Pero estoy mejor.

Tu te fuiste, pero estoy mejor.

Tengo unas babys que me siguen donde voy.

Y no,

Ellas no me dan dolor.