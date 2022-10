Rosalía mostró los objetos que lleva una “Motomami” y se volvió viral: ¿Un bolso o una ensaladera?

La cantante española que continúa arrasando con sus hits “Despechá” y “Bizcochito” reveló lo que lleva a diario y causó furor en las redes sociales.

Rosalía es una de las celebridades más extravagantes y no tiene pudor en demostrarlo. Tanto con su música como en su estilo para vestir y cómo se muestra en sus redes sociales, la cantante española no deja de sorprender a sus fans. Esta vez causó revuelo al mostrar los objetos que lleva en su bolso.

Como tantas otras figuras, Rosalía se ha animado a mostrar lo que lleva dentro de su bolso, aunque de bolso tiene muy poco. La cantante catalana eligió guardar sus pertenencias dentro de un casco de motocicleta, como una verdadera “Motomami”.

Allí dentro lleva una mezcla de objetos que van desde lo más práctico (brillo de labios y un cepillo de dientes) y lo más sentimental, como la carta de un fan que le pide por favor que nunca deje de hacer música. Hasta una gran cantidad de productos alimenticios: jengibre en fresco, su famosa e inseparable mayonesa y una palta o aguacate para el desayuno.

Sin embargo, todos estos elementos tienen su explicación. “Todos los días desayuno lo mismo, aguacate en láminas, tostadas, un poco de pavo a lo mejor y ya”, confesó. Mientras que la raíz de jengibre la utiliza para preparar té. “Yo no me fío que el jengibre que viene en la bolsita sea jengibre de verdad. Por eso yo voy con mi raíz, la pelo, la corto en trocitos y la pongo en mi té”, agregó.

Además, la autora de “Despechá” reconoció ser una gran fanática de la mayonesa, siempre lleva sobres en su bolso. Tampoco descartó otro ingrediente de cocina que suele llevar con ella a todas partes: “Aceite de oliva también, a veces uno, a veces la otra.”

LA REACCIÓN DE LOS FANS DE ROSALÍA AL VER LO QUE LLEVA EN SU BOLSO

El video publicado en el canal de YouTube de Vogue Spain superó las 400 mil visitas en apenas unos días. Entre los comentarios sus fans no tardaron en mencionar la extravagancia de la artista. “Con el aceite, la mayonesa, el jengibre y el aguacate no sé si es un bolso o una ensaladera, es lo más” dijo uno de los usuarios.

Rosalía mostró los objetos que lleva una “Motomami” y se volvió viral Foto: YouTube

“A mi me pasa igual, siempre llevo aguacate al punto en el casco de la moto y 1 kilo de jengibre porque no me fio” bromeó otro internauta. “Necesito el vídeo de “¿Qué hay en mi despensa?” para que nos enseñe el bolso de maquillaje, los cuadernos, las llaves de casa, etc” comentó otra fanática.