Rompió el silencio: Natalia Barulich habló sobre su relación con Neymar y su opinión sobre la canción de Maluma

La bella norteamericana participó de una entrevista para el programa “Ventaneando” y no esquivó las preguntas sobre su ex pareja y su supuesto noviazgo.

La modelo y bailarina estadounidense de 28 años, Natalia Barulich, participó de una reciente entrevista para el programa “Ventaneando” y no esquivó las preguntas relacionadas a su ex pareja Maluma y su supuesta relación amorosa actual.

“¿Qué sentiste cuando escuchaste el tema “Hawái” de Maluma?” fue una de las incisivas preguntas que le realizaron a Natalia, quien además se encuentra promocionando su trabajo como DJ

La respuesta fue muy directa por parte de Natalia Barulich: “Para ser honesta, no creía nada al respecto. Yo no sé si me la dedicó a mí, escuché que sí, también escuché que no, y la verdad no me importa. Eso está en el pasado y quiero dejarlo ahí, porque esa fue una experiencia en mi vida, de la cual no me arrepiento, pero es momento de superar eso y nosotros estamos separados desde hace un año”.