Romina Uhrig habló por primera vez de su situación judicial: «No me conocen ni un poquito»

Romina Uhrig atraviesa una complicada situación judicial tras ser imputada en una causa que los investiga a ella y a su exmarido y padre de sus hijas, Walter Festa, por lavado de dinero. Hasta el momento, ella se había desentendido de la cuestión y había manifestado que lo único que lavó en su vida, fue ropa. Sin embargo, ahora decidió romper el silencio.

«Yo a Walter lo conocí ya casi con 50 años, con una vida hecha, nunca fui millonario, te da bronca que inventen tantas cosas. Antes de ser intendente ya vivía en un country. Yo estoy esperando que lo llamen a declarar y que declare, yo nunca me hice la ciega asique no me conocen ni un poquito» dijo la ex Gran Hermano, en diálogo con LAM.

«Yo no conocí a un tipo muerto de hambre, conocí a un tipo que estaba bien económicamente, no que se cagaba de hambre, pero tampoco es millonario. También tuvimos un montón de líos que eso también llevó a la separación, tuvimos que vender nuestro lote para poder separarnos» remarcó.

«Yo laburo desde los ocho años, a los 16 viví sola y nunca le saque nada a nadie, tengo mi auto y alquilo, no tengo más nada. Estoy separada con tres hijas y quieras o no, este es mi laburo, no me conocen en lo más mínimo. En vez de informar a la gente la desinforman, Yanina (Latorre) empezó a decir cosas e inventar», agregó, apuntando directamente contra la angelita.

«Yo siempre trabaje y me maneje con mi plata. Es injusto, jamás dijeron que me la paso laburando o que podría haber tenido una mujer que cobraba y no laburaba, y sin embargo laburé siempre. Sigo creyendo en él, me da seguridad, confió en que todo se va a aclarar, yo estoy tranquila» concluyó.