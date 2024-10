Romina Uhrig fue citada a declarar por los casinos clandestinos y sentó postura

Varios famosos fueron citados a prestar declaración indagatoria por una causa de casinos clandestinos que promocionaron en sus redes sociales. Entre las figuras involucradas aparece la ex diputada y ex participante de Gran Hermano Romina Uhrig.

En diálogo con Socios del Espectáculo, la influencer dijo que aún no fue notificada para ir a declarar: «No me llegó nada por el momento, supuestamente lo que yo hacía era legal, así que mi abogado me dijo que me quedara tranquila«.

«A mí no me llegó nada, le llegó a varios por el tema de los casinos ilegales. Uno confia, yo lo hacía con agencias, esperemos que no pase nada con eso. Los que son legales, los sigo haciendo. A veces uno lo hace porque es trabajo, lo necesita y te pagan muy bien. Yo empecé a preguntar cuando salió todo esto, antes no preguntaba, lo hacíamos», explicó.

Entre los citados a prestar declaración indagatoria se encuentran: Elián Valezuela, Morena Rial, Camila Latanzio, Florencia Vigna, Florencia Peña, Emmanuel Vich, Trianela Campolieto (piloto de Aerolíneas Argentinas), Juliana «Furia» Scaglione, Williams López, Agostina Spinelli, Federico Farías (Manzana), Mathías Vasile, Marito Laurens, Joaquín López y Alma Berezowski.

Los influencers fueron acusados por supuesta violación del artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona a quien «explote, administre, opere u organice por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente». Fuente: Agencia Noticias Argentinas