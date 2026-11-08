Romina Uhrig estuvo a solo 24 centímetros de un actor porno: la engancharon con Cofla24 y estallaron los rumores

(Por Ciudad Noticias): La ex Gran Hermano fue vista muy cerca del actor de cine para adultos Tomás Deffis en un boliche porteño. El encuentro quedó registrado en un video y desató especulaciones, aunque ninguno confirmó un romance.

Una salida nocturna, un video y un acompañante que no pasó inadvertido. Romina Uhrig volvió a quedar en el centro de las miradas después de que trascendieran imágenes de la exdiputada junto a Tomás Deffis, más conocido como Cofla24, en un boliche de la Costanera porteña.

El encuentro, que tomó estado público el sábado 7 de noviembre, despertó rápidamente rumores sobre un posible acercamiento entre ambos. Y el particular nombre artístico de Deffis terminó aportando una cuota de picardía a las especulaciones.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de una relación sentimental. Lo que se conoce es que compartieron una salida nocturna y que las imágenes generaron comentarios.

De las inferiores de Ferro al cine para adultos: quién es Cofla24

Antes de convertirse en una figura del entretenimiento para adultos, Tomás Deffis soñaba con triunfar como futbolista profesional.

Según contó en distintas oportunidades, pasó por las divisiones inferiores de Ferro y Comunicaciones y también tuvo aspiraciones de llegar a la Primera División de Argentinos Juniors.

Su vida tomó otro rumbo durante la pandemia, cuando comenzó a producir contenido para adultos. Lo que empezó como una experiencia personal terminó convirtiéndose en una actividad profesional, para la que posteriormente formó un equipo encargado de la producción y edición de sus videos.

Su apodo también tiene una historia relacionada con el fútbol. “Cofla” nació de invertir las sílabas de “flaco”, sobrenombre con el que lo conocían en su club.

Con el tiempo amplió su presencia en las plataformas digitales, realizó entrevistas en Kick y volvió a vincularse con el deporte como integrante de la selección argentina de streamers.

El detalle que alimentó las especulaciones

La aparición de Uhrig junto a Cofla24 no pasó inadvertida, especialmente por la popularidad que el creador de contenido alcanzó en las redes y por las referencias de doble sentido asociadas a su nombre artístico.

Pero más allá de las bromas que despertó la situación, las imágenes no permiten establecer que entre ambos exista algo más que un encuentro social.

Y hay otro dato que vuelve todavía más llamativa la historia: la situación sentimental que Romina había hecho pública semanas atrás.

“Te amo, Trompi”: el romance que Romina había confirmado con Martín Borrillo

En octubre, Romina Uhrig había blanqueado su relación con Martín Borrillo, productor general de Gran Hermano, después de mantener durante un tiempo en reserva la identidad de su pareja.

La exdiputada ya había reconocido en Telefe Stream que estaba enamorada, aunque inicialmente prefirió no revelar de quién se trataba.

Finalmente, decidió compartir una imagen en Instagram en la que aparecían acostados y tomados de la mano.

“Y si es con compañía, mejor”, escribió Romina junto a la publicación.

Borrillo respondió con una romántica dedicatoria: “Te amo, Trompi”. Ella no tardó en contestarle: “Hermoso mío. Te amo tanto”.

Por eso, la reciente aparición de la ex Gran Hermano junto a Cofla24 abrió nuevos interrogantes entre sus seguidores.

¿Fue simplemente una salida entre conocidos o hay algo más detrás del encuentro? Por ahora, ni Uhrig ni Deffis confirmaron una relación, y tampoco trascendió información que permita establecer algún cambio en el vínculo de la exdiputada con Borrillo.

Lo cierto es que bastó un video para que Romina volviera a convertirse en protagonista de las conversaciones del espectáculo.