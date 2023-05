Romina Uhrig confesó que fue abusada a los 8 años y un detalle la hizo quebrar de dolor: “No me creyó”

En el programa “Estamos en una”, el streaming que conducen Lourdes Sánchez y Melina Lezcano en Generación Z, la exdiputada kirchnerista contó que fue abusada en su infancia, una etapa muy difícil en su vida, que además estuvo marcada por agresiones físicas y verbales.

“No lo podía tocar a este tema. Era un dolor muy grande que si lo hablaba, lloraba”, comenzó diciendo la esposa de Walter Festa con muchísimo dolor.

Luego, recordó: “Fue a los 8 años. No le conté a mi mamá, le conté a mi abuela porque no quería ir a la casa de mi mamá. Me dijo que iba a llevar y me puse a llorar como loca. No quería ir y me acuerdo que cuando se lo conté a mi abuela ella se puso. Y justo pasaba mi tío”.

“Fuimos los tres juntos a la casa de mi mamá y estaba él. Mi tío empezó ‘llamalo a este hijo de puta’ y mi mamá no sabía qué había pasado. Mi tío lo quería cagar piñas”, explicó, mientras recordaba la angustia de aquella infancia marcada por el dolor.

Cómo reaccionó la mamá de Romina de Gran Hermano al enterarse de los abusos a su hija

Frente a cámara, Romina Uhrig se sinceró y reveló cuál fue la dolorosa reacción de su mamá al enterarse de los abusos.

“En ese momento mi mamá no me creyó a mí, al contrario. Se enojó conmigo y me morfé una paliza gigante de ella. Ese día me tuve que quedar ahí. Mi abuela se fue y mi mamá se enojó conmigo. Es que mi mamá no estaba bien tampoco”, afirmó Romina, luego de contar que su madre sufría violencia de género.