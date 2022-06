Romina Pereiro desmintió su desvinculación de Ariel en su salsa y Rial opinó

La semana pasada la nutricionista celebró en sus redes su nuevo paso pero Ángel de Brito adelantó que “la bajaron” y se apuntó contra Jorge. Ella no estuvo en el arranque y dejó un mensaje.

Esta mañana, Romina Pereiro, no debutó en “Ariel en su salsa”, pero alentó a Ariel y el resto del equipo. La nutricionista dejó un mensaje en sus redes y desmintió los rumores que la desvinculaban del nuevo programa de cocina de Telefé. Por otro lado, Jorge Rial también opinó, luego de que Ángel de Brito apuntara contra él.

La ex esposa de Jorge Rial anunció su incorporación el pasado 8 de junio pero horas más tarde, Ángel de Brito anticipó que la dejaron afuera por “una mano negra” y apuntó contra el periodista. Por su parte, la nutricionista no brindó declaraciones cuando fue consultada y tampoco apareció en las promociones del canal.

Esta mañana fue el debut del programa pero Romina Pereiro no fue anunciada y el conductor de LAM volvió a apuntar contra el ex Intrusos. La repentina salida de la nutricionista sembró muchas dudas y de Brito se refirió al tema en sus redes: “Nadie se hace cargo de nada. En el canal hablan de Rial como crack pero nada de Romina. Me refiero al programa de Georgina, donde está Pouso hablando de Rial. La única que quedó afuera es Romina”.

Cabe destacar que la semana pasada el conductor de LAM anticipó: «La mano negra es vengativa. Yo le mandé un mensaje a Romina pero no me contestó. Desde Telefé me confirmaron que no va a estar, fue por decisión de ellos. Me dijeron que hubo mucha presión».

Esta mañana mientras en la pantalla de Telefé debutaban Ariel Rodríguez Palacio, Mica Viciconte y Nico Peralta, Romina compartió en sus redes una imagen de sus compañeros y escribió: «Éxito a todo el equipo. En breve estaré ahí compartiendo con ustedes». El mensaje de la nutricionista también lo compartió Rial en su Instagram: «Vamos», celebró.