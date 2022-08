Romina Malaspina y un álbum de fotos que conquistó miles de corazones

Recientemente, se llevó toda la atención con unos polémicos comentarios en el ciclo radial de Ulises Jaitt. «Yo soy provida, pero para los asesinos estoy a favor de la pena de muerte», señaló al aire.

«Si mató a 10 personas y ¿para qué querés esa oportunidad?, ¿te va a sumar? No. Y lo que no suma resta, es como un poquito eso», lanzó y aclaró: «En el caso del que robó no, obviamente. Con meterlo preso ya está».

También, frente al micrófono, la ex conductora de Canal 26, contó un duro episodio de su vida. «Cuando me secuestraron tenía 10 años, estuve cerca de la trata de personas. No sé fue el momento más duro, pero sí, en ese momento fue lo que más me marcó», confesó.

En las últimas horas, en la red, Malaspina compartió un álbum de fotos que, como suele ocurrir, conquistó miles de corazones. «Do you believe in love at first sight? (en español: ¿crees en el amor a primera vista?)», redactó junto a las imágenes que recibieron cientos de elogios.

«Genia total», «Qué linda», «Hermosa, estás cada día más linda», «Divinas fotos», «Diosa, a brillar haciendo lo que más te gusta» y «Guapísima», son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.