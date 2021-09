Romina Malaspina posó en bikini bajo la luz de la luna y la llenaron de halagos

cautivó a sus seguidores desde Miami con una bikini negra bajo la luna.

“Los que ya me conocen un poco, sabrán que me encanta la playa a toda hora”, escribió la modelo al pie de la publicación. Parte de sus más de dos millones y medio de seguidores le dejaron comentarios y en pocas horas superó los 160 mil me gusta.

Además, dejó una consulta para sus fanáticos: “Y a vos del 1 al 10, que tanto te gusta la playa?”. La cantante se mostró disfrutando del calor estadounidense, ya que en Miami actualmente la temperatura roza los 30 grados.

//(Instagram/@Romimalaspina)

Como siempre, hubo unos tantos que respondieron, otros que hicieron caso omiso para halagar su trabajada figura mientras que un tercer grupo solo dejó emojis de fuegos, bombas, corazones o caritas enamoradas.

“Bomba”, “Bombona”, “Hermosa”, “Divina”, fueron algunos de los cariñosos mensajes que recibió de fanáticos y otros amigos influencers en los comentarios.

//(Instagram/@Romimalaspina)

Romina Malaspina(Foto: Instagram/romimalaspina)

La influencer posando sobre un lujoso yate.(@romimalaspin | Instagram

Romina MalaspinaInstagram

Un tatuaje muy significativo

Romina Malaspina se fue a Miami buscando alejarse del medio y emprender nuevos horizontes en lo laboral. Días atrás, publicó un tatuaje muy grande en su espalda que le significó un “renacer” para iniciar otra etapa en su vida.

“Este 2021 fue un año de cambios, de desafíos, de transformarme… Por eso quiero compartir con ustedes que siempre están ahí, la primera imagen de este tattoo que significa todo eso”, escribió.

El nuevo tatuaje de Romina Malaspina.Instagram

Lo cierto es que para darle la bienvenida a este año lleno de cambios para la modelo, un par de alas de ángel en su espalda le significan muchísimo para soñar con un nuevo comenzar.