Romina Malaspina lleva el look con corset a otro nivel y se roba todos los suspiros

La modelo y DJ Romina Malaspita ha sido una figura destacada en la escena de la moda por su estilo canchero, auténtico y moderno. En su última aparición, nos dejó sin aliento con un look atrapador que mostraba mucha frescura. Romina optó por combinar prendas clave que resaltan su estilo único y a la vez capturan la esencia del Next in Fashion.

El centro de atención del look que llevó la famosa modelo Romina Malaspina fue un impresionante corset blanco de red con tazas nude. Este atrevido corset le brindó un toque de sensualidad y rompió con los estereotipos de lo convencional.

Romina Malaspina. (Fuente: Instagram).

La DJ combinó unos jeans celeste cargo de tiro algo y unas zapatillas blancas que añadieron un toque de comodidad y modernidad. Romina demostró que puede ser elegante y a la vez relajada, sin dejar de lado su estilo personal con un aire juvenil y lleno de intriga detrás de la red del corset.

El elemento clave de sofisticación en este look fue el blazer gris oversize. Este blazer agregó una dosis de elegancia a su conjunto, equilibrando perfectamente la informalidad de los jeans y las zapatillas. El blazer oversize es una de las tendencias más destacadas en la moda actual, y Romina lo entendió a la perfección.