Romina Malaspina, ex GH, debutó como conductora de “Fin de Semana”.

Romina Malaspina saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano (primera edición en América) en 2015. Después de su experiencia en el reality, continuó con su carrera como modelo y viajó por Estados Unidos, Chile y España, entre otros países. En las últimas horas, debutó como conductora de un programa de noticias en Canal 26.

En el verano del 2017, Romina Malaspina fue seleccionada por Mega para ser parte del reality show Doble Tentación, donde tuvo un fugaz romance con el español Pascual Fernández, y luego fue expulsada tras agredir físicamente a Melina Figueroa luego de una pelea. En 2018, viajó a España, donde participó del reality extremo Supervivientes, en el cual debía tratar de sobrevivir en la isla Cayos Cochinos en Honduras.

Mientras estuvo en Miami, Estados Unidos, la ex GH se destacó por mostrar su vida fitness y sus tips de belleza. Sin embargo, lo que más ha resaltado de la rubia han sido sus constantes cambios en el rostro, que la han dejado irreconocible al nivel de Khloé Kardashian. Desde sus orejas hasta sus labios, la marplatense refinó sus facciones a través de la cirugía estética. “Todos tenemos pequeñas manías y yo la verdad que soy partidaria de que cada cual mejore lo que quiera y pueda”, afirmó tiempo atrás.

A principios de marzo se lanzó como trapera con una nueva identidad: Ru$$A, y presentó su tema “Hustler lady”. Sin embargo, sorpresivamente ha desaparecido de todas las plataformas cualquier rastro de la canción de Malaspina.

Horas atrás, Romina anunció en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 800 mil seguidores, que iba a debutar como conductora del ciclo Fin de Semana en Canal 26. La idea principal de la rubia no había sido esa, pero el coronavirus y el parate mundial le prepararon otro camino. “Ahora si les puedo contar!!! Ya es oficial. Estoy muy muy feliz de anunciarles que comienzo mi rol como conductora en Canal 26, informándolos sobre toda la actualidad y todo lo que está pasando en el mundo minuto a minuto”, anticipó.

Y explicó: “Como algunos saben, antes de que comience todo esto (la pandemia), estaba a días de irme a vivir a Estados Unidos y encarar grandes proyectos pero todo se puso en pausa. Todo se nos dio vuelta (como seguramente a cada uno de ustedes) y a raíz de las circunstancias me quedé en Argentina”.

“Tengo que admitir que pasé días de tristeza y de angustia por no saber cómo seguía todo. Pero dejé el destino en manos de Dios y a los pocos días me ofrecieron formar parte de este tremendo equipo informativo asi que ahora me siento extremadamente orgullosa de pasar unos meses más en mi país y cumpliendo uno de los grandes objetivos que siempre tuve: conducir un programa de esta índole. Quiero dar las gracias a todo el equipo de @canal26argentina por confiar en mi para esto. Voy a dar lo mejor de mi como siempre”, dijo. “Y también agradecer a todas las personas que me acompañan en mi carrera día a día en cada paso que doy. Ustedes son parte de todo lo que logré en mi vida porque siempre tengo el apoyo de un ejército gigante y no voy a dejar de mencionarlo nunca! Ustedes me llevaron a donde estoy hoy!! Gracias. Los amo mil !!!! Los espero de Lunes a Viernes a las 22 hs junto a Diego Codini y Celeste Muriega. Domingos de 11 a 13 hrs.“, concluyó invitando a todos a verla en el nuevo ciclo.

Finalmente, Malaspina hizo su debuto junto a los periodistas Leo Rossi y Francisco Etchepare.

“Ya hicimos el debut. Estuvo un poquito nerviosa al principio, pero estoy muy contenta con este nuevo rol que estoy cumpliendo en Canal 26. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado mirando”, expresó en un video colgado en la red, invitando a todos nuevamente a acompañarla.