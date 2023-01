Romina le sacó la ficha a Agustín y en Gran Hermano se prepara otra batalla: “Yo no me la creo”

En Gran Hermano, Romina dejó en claro que no le cree a Agustín desde que volvió a ingresar a la casa en el repechaje

La casa de Gran Hermano se encuentra en llamas desde hace varias semanas, y todo empeoró desde que volvieron tres de los participantes en el repechaje: Daniela, Agustín y La Tora, por lo que el juego cambió por completo. Ahora, Romina asegura que no le cree nada a “Frodo” con su nueva personalidad.

Vale recordar que el analista político entró a la casa en la gala de repechaje, por la decisión y el voto de la gente, pero antes de salir del reality, fue duramente criticado por muchos comentarios y actitudes que tuvo, principalmente en relación con las chicas dentro de la casa.

Ahora, en una charla en la cocina con Alfa, Romina aclaró que no le cree esta nueva actitud a Frodo, ya que no considera que realmente haya cambiado.

“Cuando se fue Tini aplaudí, cuando se fue Agustín también me cague de risa”, detalló Alfa, sobre los momentos en que Juliana y Agustín abandonaron la casa de Gran Hermano.

“Bueno no te olvides, vos viste como vino diciendo Agustín ahora de que somos todos humanos, yo no me lo creo eso, el sabe lo que la gente le gusta y quiere”, sostuvo Romina, dejado en claro que no le cree este nuevo papel que tomó Frodo para volver a la casa mas famosa del país, ya que volvió dejando en claro que se había equivocado con sus dichos en el pasado, y adoptó una actitud muy distinta a la que tenia antes.

Como era de esperarse, esa charla entre ambas generó mucha repercusión en las redes sociales, en donde la gente dejó en claro su punto de vista al respecto. “¿Y qué tiene de malo que hagan lo que quiere la gente? Si es un juego para ganar y la gente vota”, expresó una usuaria de manera contundente.