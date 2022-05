Romina Gaetani sobre las acciones legales que le iniciará Facundo Arana: «No tengo miedo»

La actriz reafirmó sus dichos en LAM y reaccionó luego de que la esposa de su colega saliera a defenderlo en público.

El escándalo entre Romina Gaetani y Facundo Arana sigue más vivo que nunca. Después de que el actor advirtiera que llevaría a la justicia a su colega por las acusaciones que le hizo públicamente, la intérprete volvió a reafirmar sus dichos y admitió que no tiene miedo.

Anoche, María Susini, esposa de Arana, salió en vivo en LAM y defendió a su esposo. Minutos más tarde de que finalizara el programa, un cronista de Intrusos fue a buscar a Gaetani a la salida de la radio para contarle lo que había sucedido. La artista aseguró que no escuchó las repercusiones y advirtió: «No puedo hablar de eso, no. Porque me estoy enterando ahora con vos ¿entendés? No puedo opinar, de verdad».

Con respecto a las acciones legales que su excompañero le iniciará, la actriz señaló: «Que evalué lo que quiera, está bien». Si bien justificó sus dichos en su nota con Ángel de Brito, aclaró que no se arrepiente de lo que contó. «En la nota de LAM, de Facundo también hablé buenas cosas. Y con las que no estuve de acuerdo, también las dije. Y para mí, no hay más vuelta que eso», remarcó.

Asimismo, agregó que cuando estuvieron en Carlos Paz se saludaron todas las veces que se cruzaron y conversaron sobre las diferencias. «Hemos hablado y lo que no me ha gustado de él se lo he dicho en ese momento. Él también a mí», sostuvo. Además, también reveló que «hubo una vez que sí pidió disculpas, en una de esas tantas grabaciones», pero en relación a otro de los hechos que todavía no contó.

Con respecto a la postura tomada por su colega, quien ya eligió a Fernando Burlando para representarlo, aseguró: «No me preocupa. No tengo miedo», y sostuvo que por lo pronto no contratará a ningún abogado. «Me parece un montón», concluyó.