Romina Gaetani reveló cuánto tiempo pasó sin tener sexo y cuál fue el insólito motivo

Romina Gaetani está atravesando un gran presente profesional, interpretando a ‘Viviana’ en la ficción de El Trece, ‘Buenos Chicos’, donde personifica a una mujer que tiene problemas con el consumo de alcohol. Recientemente estuvo invitada al ciclo de entrevistas ‘Noche al Dente’ y allí contó detalles de su intimidad.

Lo que más sorprendió de su relato fue que confesó haber pasado varios años sin mantener relaciones sexuales. «¿Cuál fue tu récord máximo de tiempo sin sexo?», fue puntualmente la pregunta del conductor, «tres años. Tuve algo una vez por año, pero los cuento igual’, reveló.

Sin embargo, su respuesta no dejó conforme a Fer Dente, que quiso profundizar en la cuestión: «Pero no, es como que rompés el ayuno”, le dijo y ella contestó «no chicos, un copetín en un año no es romper el ayuno, es como tomarte un caldo de hueso».

A su vez, dio detalles de los motivos que la llevaron a pasar ese periodo de tiempo alejada de los hombres: «soy de separarme hacer duelos largos. Soy muy espiritual en esos momentos. Soy re de llorar, ir a misa, rezar» explicó y agregó que los hombres le generan cierto temor «miedo, no sé si es la palabra, aunque quizás sí».

«Yo me acuerdo que de chiquita decía ‘nunca me voy a dejar mantener por un hombre y no quiero nunca depender de un hombre’. Lo decía de muy chica, andá a saber de dónde yo de chica tenía esa data de nunca dejarme ni pisotear, ni mantener, ni nada por un hombre» admitió.

«En esto me agrando, me parece que un hombre de verdad y que quiera estar a mi lado tiene que bancarse a una mujer independiente, segura, un poco ciclotímica, aventurera, cambiante y buena gente, que no tiene rollo, que va para adelante» concluyó Gaetani, con una descripción de sus cualidades.