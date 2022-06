Romina Gaetani contó cómo fue su charla con Facundo Arana tras la polémica

La actriz dio detalles de la reunión que pactó con el actor para evitar ir a la justicia y aclaró que a pesar de haber llegado a un acuerdo, no se retracta de sus dichos sobre la violencia que pasó cuando trabajó con él.

El escándalo entre Facundo Arana y Romina Gaetani llegó a su fin cuando los actores se reunieron en un hotel con sus abogados para llegar a un acuerdo y evitar a la justicia. Si bien limaron asperezas, en las últimas horas, la intérprete dio detalles del tan comentado encuentro.

Por primera vez, la artista que en una entrevista que dio para LAM sostuvo que su excompañero tuvo varias actitudes violentas, contó cómo fue la charla que tuvieron con sus representantes legales y aclaró que a pesar de haber terminado en buenos términos, no se retracta de haber dicho que se sintió «maltratada» por su colega.

En diálogo con la revista Para Ti, Romina expresó: «Básicamente, yo no me retracto de lo que dije en LAM. Fue lo que yo sentí, lo que viví desde mi lugar. Ambas partes estuvimos dispuestas hacer una reunión con nuestros abogados».

«En ese encuentro, lo que sucedió es un poco lo que se comunicó, que independientemente del afecto que ambos nos tenemos con Facundo como compañeros pudimos decirnos a la cara todo lo que cada uno creyó y todo lo que cada uno sintió», detalló.

Y sumó: «Lo escuché, él me escucho a mí y fue simplemente eso, escucharnos. Él también supo que no me retractaba de lo que dije. Y simplemente no se llegó a una acción legal. Quedó ahí en un ámbito íntimo de nosotros dos, donde los abogados estuvieron y después también nos dejaron solos hablando».

Por último, la actriz reveló por qué no le inició acciones legales tras la publicación que hizo Arana por su posteo en 2019, donde comparó su situación con la de varias figuras que murieron por sobredosis. «En su momento no le inicié acciones legales a Facundo por su posteo y eso se lo comuniqué, porque en lo personal durante esos días estaba viviendo un hecho de violencia en mi vida privada que superaba cualquier posteo que hiciera Facundo Arana», indicó.