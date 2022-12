Romina de Gran Hermano sospecha que Daniela fue amante de su exmarido por una insólita prueba

Daniela Cellis de Gran Hermano 2022 quedó en el ojo de la tormenta desde hace unos días luego de un intenso rumor que indicaría que la joven tuvo un romance con el exmarido de Romina Uhrig, el exintendente de Moreno Walter Fesra, lo que desató la polémica en el reality de Telefe.

En ocasiones anteriores la joven de enormes pestañas, comentó que afuera la espera un hombre de 20 años más grande, algo que llama la atención ya que la edad de Festa coincide con su relato.

En redes llegaron a especular que el mismo hombre le pagó a Daniela la operación de lolas que le cambió la vida hace cuatro años, después de conocerse en un evento político e iniciar una relación.

Sin embargo, tras es el fragmento, La Tora comentó sobre la polémica en Twitter y dio detalles que solidificaron los rumores.

«Se picó y no cebolla», comenzó Lucila Villar. «La foto que tiene Dani es con su pareja (a mí me la mostró) y está hace 4 años con el aprox. (si mal no recuerdo)», afirmó la Tora, confirmando que la foto de Daniela es con el hombre mayor que la estaría esperando afuera de la casa.

Por su parte, se espera que en la emisión del viernes del programa, la producción de más detalles del intercambio que tuvo como protagonista a las dos mujeres.