¿ROMANCE CONFIRMADO? Christian Sancho habló de su relación con Celeste Muriega

En los últimos días, varios periodistas deslizaron que Celeste Muriega y Christian Sancho estarían viviendo un romance en plena temporada teatral de verano. Los actores, que están protagonizando “Sex” en Carlos Paz, fueron fotografiados mientras compartían una cena romántica y, tras esto, no les quedó otra que admitir la relación.

En Intrusos, los panelistas dieron detalles sobre este supuesto noviazgo y Daniel Ambrosino aseguró que comenzó a gestarse en la obra de José María Muscari. Incluso, contó que fue Benito Cerati, también integrante del elenco, el que en más de una oportunidad les hizo “la pata”. Como prueba, en el ciclo mostraron una imagen de la pareja muy cerca, tomada el 28 de enero en un bar de Palermo.

Al ser consultado sobre la situación, Sancho admitió: “Celeste es hermosa, es una bomba. Ojalá algún día formalicemos, pero es mucho. Es muchísimo”. Con respecto a las formalidades y los títulos, el actor agregó: “Es mi compañera de Sex, estamos pasando un momento hermoso”.

Por su parte, Celeste también debió enfrentar a las cámaras del programa de Flor de la V y se pronunció al respecto. “A ver, yo estoy soltera. Y la verdad estoy en la búsqueda de algo, sí, me encantaría», había expresado, aunque no desmintió ningún rumor. «Hoy en día no te puedo confirmar nada, obvio», cerró.