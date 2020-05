RODRIGO TAPARI: “Me acerqué a DIOS porque tenía todo y no era felíz”

Después de catorce años de éxito ininterrumpidos al frente de la banda de cumbia Ráfaga, Rodrigo Tapari, su líder, decidió dejar el grupo. Para muchos de los fanáticos fue una gran sorpresa ya que hacía poco habían lanzado el tema Una cerveza y era número uno en descargas y en los ránkings de las radios. Sin embargo eso al cantante pareció no importarle, y así sin más, renunció.

Ahora, a cinco años de su salida, Tapari habló con la periodista Belén Canonico en un Instagram Live y reveló lo que realmente le pasó. “En 2015 decidí cambiar mi estilo de vida y empecé a pensar en hacer una carrera como solista. Estaba en pleno éxito de Una Cerveza y me empezó a afectar lo que generaba la canción, porque era alcohólico “, comenzó diciendo haciendo referencia a sus adicciones.

“Cuando empecé el camino de Dios dejé el alcohol, comencé a estructurar todo lo que había hecho mal pero me pesaba decir en todos lados: ‘yo me dedico al alcohol’. Ahí empecé a partir porque el éxito no me daba la felicidad. No me fui por dinero, por éxito ni por popularidad. A veces se ve todo color de rosa pero detrás de mí estaba mi familia sufriendo, yo estaba muerto en espíritu…. No me arrepiento de nada. Bendito lo que pasé para valorar lo que tengo”, sumó feliz con la decisión de aquel momento.

Sobre cómo hizo para dejar la bebida, Tapari reveló: “Me pasó algo sobrenatural, que por ahí hay que vivirlo para poder experimentarlo y contarlo. Le pedí a Dios con tanto dolor que quería cambiar que al día de hoy no puedo oler el alcohol porque me descompongo. Yo tomaba un whisky caro que no da resaca y era muy difícil que en los lugares donde toco me dieran un whisky bueno”.

Por último, y con una gran fe, el ex líder de Rafaga cerró la entrevista haciendo referencia a su nueva vida como evangelista y su entrega a la religión. “Pero cuando me entregué a Dios, en todos los lugares donde tocaba empezaron a aparecer dos o tres botellas del mejor whisky, era la tentación. Ahí tuve que hacer mi parte y es lo más difícil. Intenté tomarlo pero no pude”, finalizó Tapari.