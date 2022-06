Rodrigo de Paul y su romance con la cantante: «Con Tini estamos muy bien, eso es lo que puedo contar»

Después de las repercusiones que generó la confirmación de su romance con Tini Stoessel, Rodrigo de Paul rompió el silencio y habló de su presente sentimental con la cantante. El futbolista brindó una entrevista exclusiva a Germán Paoloski y dio detalles del incipiente noviazgo. En su paso por «No es Tan Tarde», el deportista habló de sus logros profesionales, pero no pudo esquivar la pregunta sobre su historia de amor con la artista. «Con Tini estamos muy bien. Eso es lo que puedo contar», comenzó diciendo. «Por trabajo, hacía un tiempo que no nos veíamos, pero la verdad es que cuando estamos juntos nos disfrutamos y la pasamos bien», continuó. Además, la estrella de la Selección Argentina admitió que está muy orgulloso de los logros de su pareja. «Ya se lo dije a ella, pero la felicito porque la está rompiendo y está haciendo feliz a mucha gente. Está bueno que con nuestro trabajo podamos sacarle una sonrisa y hacerle olvidar un poco los problemas a la gente», comentó. Por otro lado, reveló que cuando están juntos la pasan muy bien. «Una de las cosas que tenemos es que nos divertimos y nos reímos mucho. Somos los dos muy activos y estamos siempre haciendo cosas con amigos. La pasamos muy bien”, expresó. Por último, Rodrigo confesó que entre los contactos de su celular, no la tiene agendada con su nombre real, sino con un apodo íntimo. «Es un apodo medio raro. Ella es medio distraída con el teléfono y va por ese lado», reveló.