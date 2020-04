Rocío Tarrinu Padin: “La risa es la única medicina para que podamos salir adelante. Seamos fuertes”

La profesional, conmovida por la situación que atraviesa el mundo por el COVID-19, dialogó con Ciudad Noticias y nos contó cómo como se vive el día a día cuando se trabaja en un hospital o clínica.

(Por Rocío Tarrinu Padin):

Soy instrumentadora quirúrgica, no estoy ejerciendo por este momento, hace dos años ya me recibí pero por el momento no estoy trabajando de eso (lo cual con todo esto me encantaría).

Lo que puedo contarles desde mi lugar y lo que me tocó vivir en distintas clínicas, en las prácticas que tuvimos que fueron eternas, (donde volves con mil sensaciones juntas), es realmente hermoso, al que le gusta lo que hace el poder ver qué estás ayudando a alguien, es algo de otro mundo.

Una experiencia que tuve y que puedo contarles, es el estar días enteros de quirófano en quirófano… Asistiendo a un montón de personas, con distintos tipos de casos, ya sea desde un menor de 6 años (donde te parte al medio ver a su mamá llorando cuando lo duermen), hasta mayores de 70.

Nosotros en ese momento donde pisamos un hospital, clínica o lo que sea, sabemos que nuestra vida pasa a un segundo lugar (o así me lo tomaba yo).

Cuando el paciente entra, hay que estar con todos los sentidos puestos ahí, ya sea desinfección, instrumental, campos, anestesia, el conteo de guantes y gasas, suero, que no falte NADA ni para el paciente y tampoco para nosotros, ya que a veces en distintas cirugías, tenemos que tener varios cambios de guantes, barbijos, entre otros.

Hay momentos que te sobrepasan, me pasó de encariñarme mucho con un paciente mayor que estaba aterrado y pensaba en su familia que estaba esperándolo y que ese hombre no salga de ese quirófano y que las lágrimas se te caigan porque pensas, ¿cómo pudo pasar?, pero salís de ahí y no te queda otra que secarte las lágrimas y seguir, y quizás, que te esté esperando un bebé por nacer.

La vida se trata de esto creo yo, cuando estás en salud, te cambia la cabeza completamente.

Admiro profundamente al personal de salud que en este momento estén ayudando.

Desde mi lugar aconsejo a quien puedo y trato de trasmitirlo hasta en mi casa como tienen que lavarse las manos, que es una de las cosas primordiales a la hora de estar en salud)