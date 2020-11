Rocío Oliva, última pareja de Maradona, no pudo entrar al velatorio familiar: «Me quiero despedir»

La mujer acudió a la Casa Rosada para darle su último adiós al ex futbolista, pero no fue autorizada a ingresar. «Me duele», señaló, asegurando que «fue un hombre muy importante en mi vida».

del ex futbolista realizado durante la noche en la Casa Rosada, debido a que

«Todo el mundo pasa, menos yo. Me duele que no me dejen entrar«, afirmó, sostuvo a TN según publicó La Nación de Argentina.

«No dejándome entrar también le hacen daño a Diego. Soy su última mujer, nadie lo entiende«, agregó Oliva, agregando que le dijeron que volviera cuando entrara el público general.

Según la mujer, Claudia Villafañe -ex esposa de Maradona- habría afirmado que no tenía nada que ver con la decisión de no dejarla entrar. «Nadie se hace cargo. Es una vergüenza. No sé por qué están haciendo esto, yo no jodo a nadie«, reclamó.