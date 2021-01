Rocío Oliva fue víctima de la inseguridad en su auto: “Hay que tener cuidado”

La ex pareja de Diego Maradona, Rocío Oliva, fue víctima de un robo en su vehículo y contó en primera persona el drama que vivió.

Rocío Oliva fue víctima de los inhibidores de alarmas y sufrió el robo de las pertenencias que tenía adentro del auto. La ex pareja de Maradona había estacionado en Scalabrini Ortiz y Córdoba para realizar unos trámites.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 6 de enero y como consecuencia se llevaron las pertenencias que tenía en la cartera. En el programa de Radio Mitre en el cual participa contó su experiencia en primera persona.

“Me robaron el miércoles en Capital. Cerré el auto, bajé a comprar con la tarjeta y el DNI, para no bajar con cartera, y cuando voy al auto de nuevo, uno me fijé si tenía la cartera, me fui, y después busco en mi cartera y cuándo busco la billetera no la tenía más”, relató Oliva.

Y agregó: “Hay que tener mucho cuidado cuando cerrás el auto. Yo cierro el auto, pensando que quedó trabado y resulta que hay un inhibidor de alarma, que lo que hace es que no se cierre el auto. Me abrieron la puerta de adelante y me sacaron la cartera”.

La columnista sufrió el robo de dinero, la cédula del auto y la licencia de conducir. En el Súper Mitre Deportivo señaló que afortunadamente la tarjeta de crédito y el documento de identidad los tenía con ella.

A fines del 2020, Lourdes Sánchez y su pareja, el “Chato” Prada, sufrieron un robo similar. Con inhibidores de alarma le abrieron la camioneta y les sustrajeron todos los regalos de Navidad. En ese caso, la denuncia que realizaron ayudó a desbaratar una banda.

Fuente: Radio Mitre