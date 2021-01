Rocío Oliva dio fuertes detalles sobre su presente amoroso: “Siempre me gustaron los hombres…”

A pesar de que pasó un poco más de un mes desde la muerte de Diego Maradona, su partida sigue dando qué hablar y su entorno continúa generando polémicas y discusiones.

Tras el escándalo que protagonizaron Rocío Oliva y Dalma Maradona, luego de que la futbolista acusara a la hija de Claudia Villafañe de “manejarse en la vida con amenazas”, ahora la panelista de Polémica en el Bar quiso poner un paño de agua fría y habló sobre su situación sentimental.

LA FUTBOLISTA SEMBRÓ LA DUDA DE SU SOLTERÍA

Siempre recordando sus años junto al exfutbolista, Rocío explicó en el ciclo de América que ante la posibilidad de comenzar un nuevo romance, buscaría la manera de no exponerlo en los medios como sí se mostró su noviazgo con el Diez.

Insistentes, sus compañeros de mesa intentaron indagar sobre un posible nuevo noviazgo y fue Horacio Cabak quien comenzó a preguntar: “Según piensa Chiche (Gelblung), ella está muy bien, tranquila con algo… Con algo que la pone contenta”.

ROCÍO OLIVA SE SOMETIÓ A LAS PREGUNTAS DE SUS COLEGAS SOBRE SU SUPUESTO NUEVO ROMANCE

Pero aclarando que si fuera una relación seria lo explicaría de otra manera, Oliva apuntó: “No, no es que estoy contenta con ‘algo’. En ese caso, si eso pasaría, te diría ‘estoy de novia, enamorada, o estoy con alguien’”.

En ese entonces, Chiche quiso averiguar sobre la profesión del hombre en cuestión y ante las dudas de la importancia de su trabajo, explicó sin filtro: “La profesión tiene mucho que ver con la personalidad de Rocío. Para que haga matching con una chica que calza 39, que juega al fútbol, que tiene juanetes y que tiene historia… Porque no es fácil bancarse esa historia… No es para cualquiera”. Y comparando al supuesto nuevo novio con Diego Maradona, el periodista agregó crudamente: “Ese está compitiendo con Dios”.

LA MEDIÁTICA HABLÓ SOBRE SU SITUACIÓN SENTIMENTAL

Todos sus colegas comenzaron a hacer preguntas para descubrir al personaje misterioso, y seguro, Gelblung vaticinó: «Para mí, anda por el lado de los números. ¿Es financista o doctor en ciencias económicas?».

A pesar de que Oliva no emitía palabra, sí sonreía ante las teorías de sus compañeros y dejó entrever que el conductor iba por buen camino. No obstante, cuando le interrogaron sobre la edad de su nueva pareja, la ex de Maradona no tuvo problema en hablar y, sin dar detalles específicos, confesó: «Siempre me gustaron los hombres más grandes».

Por su parte, ante la pregunta de Matías Alé sobre “qué tiene que tener un hombre para ser su pareja”, Rocío explicó las caracterísiticas que busca en un compañero: “Tiene que tener mucha personalidad, que sea así como bien hombre, me gusta bastante masculino. El que te abre la puerta del auto, el que te corre la silla. A mí me gusta eso, que sea caballero”.

Y ante la fuerte pregunta de Gastón Recondo de si a aquel hombre «¿puede no gustarle el fútbol?”, Oliva se plantó en seco: «No creo. ¿De qué hablás? Le tiene que gustar. Le digo que el domingo me voy a jugar un partido ¿y qué?». Además, reveló que para que funcione una primera cita, se necesita una charla interesante y que el hombre demuestre ser una persona madura.