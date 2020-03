Rocío Oliva, decepcionada con Diego Maradona tras pedirle ayuda con el caso del asesinato de su padre: “No te importó”

“Para mí lo que hacía estaba bien. Hoy sé que no”, reveló Rocío Oliva con respecto a la relación que mantuvo durante años con Diego Maradona

Hace pocos días se dio a conocer una entrevista de Rocío Oliva donde hablaba por primera vez sobre el asesinato de su padre, ocurrido en el año 2003. En una nueva entrevista, volvió a hacer mención del caso y también se refirió a la actitud que tuvo Diego Maradona sobre esto.

“Es que eso fue lo peor que me pasó en la vida. A mi papá lo mataron cuando yo tenía 12 años, enfrente de mis ojos. Fue una situación horrible”, reveló Rocío Oliva en la entrevista que dio para Clarín y que se dio a conocer hace pocos días.

En la nota, la joven de 29 años contó que a su padre lo asesinaron los dueños de un salón de fiestas por un inesperada pelea en la cual terminó herido el tío de Rocío Oliva y el DJ contratado para la fiesta. Su padre recibió un disparo en el estomago y murió.

En una nueva entrevista para el programa “Infama”, Rocío Oliva volvió a contar lo ocurrido el el 15 de junio de 2003 y también reveló que por el asesinato, los culpables fueron absueltos. Hace un tiempo, ella le manifestó a sus abogadas, Ana Rosenfeld y Florencia Arietto, sus deseos de intentar reabrir la causa.

Además le pidió a Diego Maradona, quien era su pareja en ese momento, ayuda para volver a abrir la causa. “En su momento lo hablé con Diego, le dije que quería resolver un tema que tenía pendiente en mi vida”, contó en la entrevista de América Tv.

“Él sabía mucho del amor que siento por mi papá. Me dijo que sí, pero siempre fue como un tema muy por arriba, es como que te comente algo y vos me digas ‘bueno, dale’. No es que me dijo ‘sí, lo hacemos porque sé que te pasa esto y esto’. Le pregunté con quién tenía que hablar y me mandó a hablar con este chico Maxi, ni siquiera directamente con los abogados. Me dijo ‘escribí una nota y contá minuto a minuto qué fue lo que pasó’”, relató Rocío Oliva a Luis Ventura.

“Me tomó noches enteras de llorar, pensar y sacar cuentas. Le entregué el papel y le dije: ‘Hacé lo que tengas que hacer con esto y no se lo des a nadie’. No tenía nada malo, pero era algo muy íntimo. ‘No, tranquila, despreocupate’, me dijo. Pasaban los días y le preguntaba si había alguna novedad. ‘No, nada. Después cuando llame pregunto’, me respondía. Pero después hablaba de cualquiera otra cosa menos de eso. O a veces le decían ‘dame unos días’. ¿Viste cuando te sentís boludeada? Que vas de acá para allá, pareciera que mendigando o pidiendo algo… Un poco, entonces, me ganaron por cansancio”, siguió contando.

Finalmente, Rocío Oliva contó que una única vez que le volvió a mencionar el tema y le dijo: “Yo te pedí algo, que era lo más importante que necesitaba en mi vida y no me ayudaste, no te importó”.

“Un hombre que te quiere, te cuida, te apoya, te acompaña y se pone contento si te va bien. Si vas a la tele te mira, te dice que le des para adelante… Y volvés para atrás y decís ‘eso es lo lindo, el amor verdadero’. Diego debe tener su forma de querer y de amar. Yo la aceptaba y estaba con él, para mí no había otra forma de amar en ese momento. Para mí lo que hacía estaba bien. Hoy sé que no“, cerró.