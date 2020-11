Rocío Oliva apuntó contra Verónica Ojeda tras la versión de que Diego Maradona tomaba mucho con ella: «En México no estaba conmigo»

La ex pareja del Diez disparó contra la madre de Dieguito Fernando luego de que trascendiera que tomaba 40 cervezas por día cuando estaba con Rocío.

Rocío Oliva apuntó contra Verónica Ojeda por el estado de salud de Diego Maradona, luego de que días atrás Jorge Rial contara que Jana le había dicho a Dalma que lo había visto tomarse 40 cervezas por día cuando estaba junto a ella.

«Dijeron que cuando estaba con vos tomaba litros de cerveza y que ahora está más tranquilo, que no toma tanto alcohol. ¿Cómo te cae eso a vos?», le preguntó el cronista de Implacables.

«Te respondo con esto: en México, no estaba conmigo, cuando se bajaba los pantalones y lo veíamos en ese estado», disparó Rocío.

«De Diego sé lo que sale en los medios. Es verdad que hablé con Claudia (Villafañe) y me puse a disposición, en caso de que necesiten algo para Diego. Nada más. Me involucré una sola vez en este tema y me salieron a desmentir. Trato de mantenerme al margen. Quiero que él esté bien, pero como no soy más la pareja, creo que no corresponde», agregó Oliva.

«Cada uno tiene su pensamiento, sabe lo que hace y somos todos grandes. Creo que este no es el momento de llevar, traer…», sentenció al ser consultada sobre las palabras de Verónica Ojeda, quien, sin mencionarla, había dado a entender que tenía «lágrimas de cocodrilo».

40 cervezas por día

Jana, Dalma y Gianinna Maradona estuvieron juntas en la Clínica Olivos antes, durante y después de la operación de urgencia por un hematoma subdural en la cabeza a la que fue sometido su papá, Diego Maradona.

En Intrusos (América), Jorge Rial y Rodrigo Lussich dieron detalles de la conversación que tuvieron las hijas del director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata luego de que les comunicaran que la intervención a su padre había sido exitosa.

“En un momento se escucha la voz de Dalma, que dice ‘bueno, a partir de ahora quiero saber quién controló esto, quién hizo esto, quién le dio la medicación’”, contó Rial.

“Estos gritos de Dalma tienen un detonante: un abrazo fallido. Cuando el médico dice que todo había salido bien, hubo un momento de algarabía y entra una sucesión de abrazos y besos. Hasta que Jana intenta abrazar a Dalma, tal vez hasta por un acto reflejo de alegría. La frase de Dalma fue ‘a mí no me tocás’. Eso desemboca en una discusión que es la que estás contando vos”, agregó Lussich.

“Cuando Dalma dice todo eso, Jana la para y le dice ‘pará un poco, si vos querés todo eso tenés que estar más con papá, porque yo estoy con él y hacemos todo lo que podemos’. En ese momento Dalma le dice que ella tiene una hija y que no puede estar todo el tiempo, que para eso tiene mucha gente alrededor. Y ahí Jana le dice que la entiende, pero que de todas maneras puede tener mucho más contacto. Ahí parece que a Dalma le pegó eso que le dijo”, retomó Jorge Rial.

“En medio de ese diálogo Jana le dice ‘ustedes lo ven mal, pero yo lo vi peor, porque de tomarse 40 cervezas por día con Rocío Oliva, hoy no toma más de cuatro’”, agregó el conductor.

“Eso fue lo único que pasó, no hubo insultos ni se tiraron cosas. Hubo un cruce fuerte pero fue eso”, concluyó Rial.