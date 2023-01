Rocío Marengo no pudo y es la segunda eliminada de El Hotel de los Famosos 2

Antes del desafío, Rocío Marengo se había cuestionado su ingreso al El Hotel de los Famosos 2 y lloró. “Me sentí como re, no sé si es inocente la palabra, pero estaba en un cumpleaños. Me votó Emi (Rella), todo bien, pero después me empezaron a caer votos y terminé en la H cuando jamás me lo había imaginado. Me sorprendió”, sostuvo la mediática.

Este lunes, Rocío Marengo se convirtió en la segunda eliminada de El Hotel de los Famosos 2 . La modelo luego de ser votada por sus compañeros, se tuvo que enfrentar a Enzo Aguilar en la prueba de la H, pero no pudo con la destreza del tucumano.

En este sentido, la participante en conversación con Juanma Martino, quien también la votó, se mostró reflexiva. “Es difícil ganar, pero no sé si estuve bien en entrar”, dijo.

“¿Por qué pensás que te expusiste mucho? ¿Cuál sería la exposición?”, le consultó su compañera a Rocío Marengo, quien respondió “por entrar” al El Hotel de los Famosos 2. Asimismo, ella agregó: “Estoy angustiada y mezclo todo. Estoy tratando de encontrar qué es lo que me pasa. Siento que hago todo mal. Tengo que saber qué es el miedo, porque yo tengo miedo”.

Fuente: (Instagram).

Acerca de estas sensaciones, la modelo admitió “Me gustan estos desafíos, pero no pensé en que estaba muy grande… No sé, hace mucho que no hacía algo así. Son etapas de la vida”. Para cerrar con su catarsis, la concursante confesó cuál es su principal limitante para el juego.

Tengo que tener claro que mi miedo es pararme en la H. Eso no tiene nada que ver, acá no hay edad, no hay nada.

Fuente:(Instagram).

Luego de quedarse con el desafío, Enzo Aguilar lanzó bromas al respecto. “De este hotel me sacan con los 15 millones o con un escribano público”, manifestó el influencer, quien confesó que estaba contento por seguir, pero con tristeza por la partida de su compañera.

Por su parte, Rocío Marengo expuso sus sentimientos, tras la eliminación de El Hotel de los Famosos 2. “Estoy feliz por él. Me parece que está bueno que me haya tocado con él. De verdad, siento que, si ganaba o perdía, yo también ganaba por ser parte de este programa. Me voy feliz, agradecida de haberlos conocido”, concluyó la participante.