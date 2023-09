Rocio Marengo fue lapidaria al recordar su pelea con Lotocki y Pamela Sosa: «No les creí antes, tampoco les creo ahora»

El fallecimiento de Silvina Luna hizo reflotar algunos debates: uno sobre la mirada sobre los cuerpos, otro sobre las cirugías estéticas y otro puntualmente obre Aníbal Lotocki. Son muchas las figuras del espectáculo que piden Justicia por la muerte de la modelo y responsabilizan al médico por practicarle mala praxis. Recientemente, fue Rocío Marengo quien tomó la palabra y sentó postura al respecto. La vedette había protagonizado un conflicto hace más de diez años atrás, con Lotocki y Pamela Sosa, quién fue pareja del doctor en cuestión y al principio lo defendía de las acusaciones que caían en su contra, pero luego se posicionó en la vereda de enfrente y también lo acusó de ser responsable de sus problemas de salud por los productos que le inyectó en el cuerpo. En su momento, Marengo recibió una carta documento por parte de Aníbal y Pamela, y hace pocas horas recordó ese episodio: «¡Miren las notas del 2010! ¡Hasta que descubrieron que el señor no era cirujano plástico él nunca lo había aclarado! ¡Si pasaba, pasaba! ¡Que asco y repulsión que genera todo esto!» manifestó en la sección de historias de su cuenta oficial de Instagram, junto a la captura de una noticia de ese año. A continuación, realizó un profundo descargo: «De nada sirvió ponerme en contra de todas… él siguió operando! Siguió destruyendo vidas, familias, cuerpos… él era promocionado por mediáticas y por ellas llegó mucha gente inocente a su consultorio / departamento. Porque operaba en departamentos». «Las mujeres que lo promocionaron, ¿fueron cómplices? ¿¿No sienten culpa?? ¡Uno para promocionar tiene que saber qué está vendiendo! ¡Llegamos a muchas personas a través de la tele! ¡Un poco de responsabilidad! ¿No? Yo no les creí antes tampoco les creo ahora» agregó contundente en contra de ambos, aunque sin nombrarlos. Finalmente, hizo referencia a las demás mujeres operadas por Lotocki que no han hablado aún: «Empatizo y me duele saber que hay muchas más del medio que también se pusieron cola y nunca lo contaron. Entiendo el miedo y sé que hay familias que están sufriendo mucho».