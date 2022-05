Rocío Marengo compartió una imagen y se la dedicó a quienes confirmaron su separación

Durante esta semana, circularon varios rumores sobre una supuesta crisis entre la modelo y Eduardo Fort. Ante las repercusiones, ella salió a desmentirlo y en las últimas horas, compartió un picante mensaje.

Rocío Marengo se encuentra en su mejor momento, está enfocada en sus varios proyectos laborales, muy decidida a ser madre y también demostró que cuenta con el apoyo de Eduardo Fort. Ante las repercusiones de su supuesta separación, la pareja compartió una imagen y la modelo le dedicó un mensaje a quienes confirmaron su crisis.

Días atrás, Rocío Marengo apareció en sus redes sociales y estalló contra los programas de televisión que confirmaron su separación definitiva de Eduardo Fort. En su descargo la modelo apuntó contra la ex del empresario y contra la panelista Karina Iavícoli, quien fue la principal de hablar del tema.

Durante esta madrugada, la modelo redobló la apuesta y en sus historias de Instagram compartió un video en el que se mostró bien acompañada y sostuvo: “Les voy a mostrar una imagen no apta para fuentes sensibles. Hola amorcito”, expresó mientras besaba a Eduardo Fort y agregó: “Perdón, tendría que haber avisado. Te amargué el sábado, no me lo digas”.