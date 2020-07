Rocío Guirao Díaz explicó por qué no trabaja con Pampita: “No me cerró económicamente, genero más desde mi casa.

Luego de que Yanina Latorre contara que le habían ofrecido un sueldo muy bajo, la modelo habló en Los ángeles de la mañana.

Rocío Guirao Díaz estuvo este viernes vía Skype en Los ángeles de la mañana y uno de los temas que trataron fue su decisión de no seguir formando parte del programa de Carolina Pampita Ardohain, más teniendo en cuenta que Yanina Latorre había contado días atrás que a la modelo le habían ofrecido un sueldo bajísimo.

“¿Por qué no estás más en el programa de Pampita?”, le preguntó Ángel De Brito.

“Porque no quiero. Entiendo que cueste entender que haya alguien que no quiera estar en tele, pero no quiero”, contestó Rocío Guirao Díaz.

“¿Y qué te hizo no querer estar?”, reformuló el conductor.

“Cuando arrancó el año, yo estaba en el ciclo. En marzo llegué a hacer una semana y media de Pampita Online. Cuando Caro regresó, la oferta estuvo y no me cerró porque estoy generando un montón de contenido para marcas desde mi casa. Y la verdad es que me cierra más, chicos”, expuso Guirao Díaz.

“¿No te cerró la propuesta artística o la económica?”, indagó De Brito.

“No me cerraba económicamente, tampoco salir a exponerme en el medio de una pandemia por el dinero que me ofrecían. Para algunos es poco; para otros, mucho. No me gusta hablar de plata, no me parece prudente. No me cerraba en base a todo lo que estoy generando acá en mi casa, que me rinde mucho más”, blanqueó Rocío.

“Yo estoy haciendo la cuarentena con mi mamá, que tiene asma crónica, y me estoy cuidando un montón. La tengo en mi casa y me estoy cuidando el doble, salgo lo justo e indispensable. No es la misma situación para alguien que no tiene una persona del grupo de riesgo en su casa”, agregó la modelo.

“Para traducirte, es más negocio las publicaciones en las redes, algo que les pasa a muchos famosos, que tener un trabajo formal en la tele o desfilando. Hoy se genera más por las redes sociales”, resumió Ángel.

“Sí, la ecuación no me cerraba para salir de mi casa y exponerme. El programa también regresó en el momento de mayor circulación del virus. No valía la pena salir de mi casa”, reconoció Guirao Díaz.

“Yo fui una de las que contó lo que te habían ofrecido, sé que era muy poco, una falta de respeto”, intervino Yanina Latorre.

“Te faltó un cero igual. Para algunos es un montón de dinero; para otros es poco”, cerró Rocío.

FUENTE: EL TRECE