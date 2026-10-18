Robó un auto de un vivero en Pigüé, escapó ocho cuadras y terminó chocando contra un cordón

(Por Ciudad Noticias):El sospechoso, un hombre de 32 años oriundo de Santa Fe, fue aprehendido por la Policía luego de protagonizar un accidente con un Peugeot 504 que había sido sustraído minutos antes. Sufrió varias lesiones y permanece internado en el Hospital Municipal. Interviene la Justicia de Bahía Blanca.

Un robo de un automóvil ocurrido durante la mañana de este domingo 18 de octubre tuvo un desenlace inesperado en Pigüé, cuando el presunto autor del hecho terminó protagonizando un accidente a pocas cuadras del lugar donde había sustraído el vehículo. La secuencia, que comenzó en el interior de un vivero de la ciudad, concluyó con el sospechoso lesionado, internado en el Hospital Municipal y a disposición de la Justicia.

Según informó la Comisaría Primera de Saavedra, con asiento en Pigüé, el episodio se inició en un establecimiento ubicado en Martínez de Hoz 750, donde se encontraba estacionado un Peugeot 504, dominio SDH-116. Por circunstancias que son materia de investigación, un hombre ingresó al predio y se apoderó del automóvil, con el que se retiró del lugar.

Sin embargo, el recorrido fue breve. Después de avanzar aproximadamente ocho cuadras, el conductor perdió el control del rodado y terminó chocando contra el cordón de la calle Ruperto Tanco. El impacto provocó que sufriera distintas lesiones físicas, por lo que debió recibir asistencia médica y quedó internado en el hospital local.

La Policía identificó al sospechoso como Juan Luis Polidoro, de 32 años, oriundo de la ciudad de Santa Fe, quien fue aprehendido en el marco del procedimiento realizado durante la mañana.

De acuerdo con la información oficial, el hombre permanece hospitalizado como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente, mientras se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes para establecer las circunstancias del robo y del posterior choque.

El particular episodio llamó la atención por la escasa distancia recorrida entre la sustracción del automóvil y el accidente que puso fin a la huida. Lo que comenzó como el robo de un vehículo estacionado en un establecimiento comercial terminó apenas ocho cuadras después, con el rodado accidentado y el sospechoso bajo custodia policial.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que deberá determinar las responsabilidades penales del aprehendido y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Por el momento, el parte policial no precisó la gravedad de las lesiones, el estado en que quedó el Peugeot 504 ni si otras personas se vieron involucradas en el accidente.

FOTO: GENTILEZA SEMANARIO REFLEJOS