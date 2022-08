Roberto García Moritán se plantó frente a los rumores de unión entre Pampita y Vicuña

Pampita es una de las estrellas que más ha estado presente en los medios de comunicación, y aunque su faceta como conductora y modelo son las que más despiertan pasiones, la diosa de las pasarelas ha confirmado que retomará esos años en los que estuvo en los sets de grabación por alguna que otra trama.

Además de confirmarse que la conductora de «El Hotel de loa Famosos» debutaría con una comedia romántica, se especularon algunos rumores de que Pampita podría compartir protagonismo con nada más y nada menos que Benjamín Vicuña, si bien los dos dieron su opinión al respecto, faltaba la palabra de Roberto García Moritán.

García Moritán y Pampita se casaron en el 2019 y ahora disfrutan del amor con su pequeña hija, Ana.

Desde que ventilaron su amor, Roberto García Moritán y Pampita se han calado como una de las parejas más tiernas del espectáculo, razón por la cual algunos medios se preguntaron si el estar tan cerca de una expareja podría crear uno que otro conflicto entre la modelo y el político.

Sin embargo, fue el mismo legislador el que decidió romper con los rumores y demostrar que su amor está más sólido que nunca, ya que en una entrevista en «LAM» aseguró que no tiene ninguna duda de su esposa y hasta destacó el gran talento que posee Benjamín Vicuña como actor.

«Benjamín me parece un actorazo así que seguramente le agregaría mucho valor. Yo estoy muy orgulloso de Pampita como profesional, la apoyo en todo lo que decida y sé que lo va a hacer muy bien. Confío muchísimo en ella, me transmite toda la seguridad que hace que yo no me dedique un segundo a pensar en esto. Si deciden que la película sea con Pampita y Benjamín es porque piensan que son los mejores actores para hacer el mejor producto», dijo García Moritán.

La palabra de Pampita

Hace algunos días de esta entrevista, la figura de El Trece acudió también al programa de Ángel de Brito para un íntimo muy interesante, donde la conductora reveló que aún no han definido quién será la figura masculina del proyecto, pero que no tiene ningún problema en que sea el padre de sus hijos.