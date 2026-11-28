La presidenta de la Comisión Investigadora tuvo acceso a conversaciones atribuidas al intendente que contenían referencias a presuntos estupefacientes y posibles contraprestaciones sexuales. Durante su discurso del 26 de noviembre recuperó parte del material para mencionar los agravios dirigidos contra ella. Su actuación plantea una discusión institucional que excede el sentido de su voto: el tratamiento de elementos que podían tener relevancia penal y la obligación de los funcionarios públicos de ponerlos en conocimiento de la Justicia.

(Por Ciudad Noticias – Editorial). La sesión especial del pasado jueves 26 de noviembre dejó numerosas explicaciones pendientes, especialmente por parte de Clarisa Rivas, quien tuvo un protagonismo central desde el inicio del proceso investigativo contra Matías Nebot.

Cuando otros integrantes del Concejo Deliberante pretendían interpelar al intendente para que brindara explicaciones, fue Rivas quien impulsó la conformación de una Comisión Investigadora, una herramienta institucional de mayor alcance que contemplaba la posibilidad de destituir al jefe comunal.

No solamente promovió su conformación, sino que asumió la presidencia del organismo encargado de convocar testigos, recibir documentación y examinar los elementos incorporados al expediente.

Durante aquellos meses, la propia concejal fue objeto de agravios y cuestionamientos en redes sociales por parte de sectores identificados con la gestión municipal.

El 23 de octubre acompañó la declaración de gravedad de los hechos investigados. Poco más de un mes después, junto con Nicolás Catalano, aportó uno de los votos que permitieron a Nebot conservar la intendencia.

Sin embargo, existe un aspecto de su actuación que merece un análisis mucho más profundo que el propio cambio de posicionamiento político.

Los chats que Rivas utilizó durante su discurso

El 15 de septiembre, quien suscribe, el repsonsable de éste medio compareció ante la Comisión Investigadora para prestar declaración testimonial y aportar material que había formado parte de diferentes investigaciones periodísticas publicadas por Ciudad Noticias.

Entre esos elementos se encontraban conversaciones atribuidas a Matías Nebot, con referencias a dinero, presuntos estupefacientes y encuentros personales, parte de las cuales quedaron incorporadas al expediente legislativo.

Desde el primer momento se manifestó expresamente la disponibilidad para que ese material fuera sometido a un peritaje que permitiera determinar su autenticidad.

Durante su exposición del 26 de noviembre, la propia Rivas recuperó parte de esas conversaciones. Hizo referencia a expresiones despectivas dirigidas hacia ella y a mensajes en los que Nebot presuntamente promovía ataques periodísticos en su contra. En este caso, para la edil, los chats tenian validez, en los de drogas y demas, no.

La intervención quedó registrada también en la cobertura realizada por el Semanario Reflejos.

Rivas sostuvo que no utilizaría su banca para ejercer una revancha personal. Sin embargo, el cuestionamiento institucional no pasa por los agravios que recibió, sino por el tratamiento que tuvieron los restantes elementos aportados durante la investigación.

La concejal consideró pertinente recuperar los mensajes que la involucraban personalmente. Corresponde conocer con qué criterio fueron examinadas las conversaciones que contenían referencias a presuntos estupefacientes.

Nebot cuestionaba los chats mientras Rivas los recuperaba en su discurso

Durante el desarrollo de las investigaciones periodísticas, Nebot cuestionó la autenticidad del material difundido por Ciudad Noticias, insinuó la posibilidad de que hubiera sido producido mediante inteligencia artificial y anunció eventuales acciones judiciales contra este medio.

Esos anuncios no impidieron que continuáramos publicando información ni que compareciéramos ante la Comisión Investigadora para poner el material a disposición de sus integrantes.

Hasta la fecha, Ciudad Noticias no ha recibido una demanda judicial vinculada con aquellas publicaciones. De ser así, será el mismo intendnete quien deba rendir cuentas en la justicia porque alli se logrará saber que los chtas son autenticos.

Lo significativo es que, mientras el intendente ponía en duda la autenticidad de las conversaciones, la propia presidenta de la Comisión Investigadora terminó haciendo referencia a parte de ellas durante su discurso definitivo.

Precisamente, la posibilidad de una adulteración constituía una razón adicional para procurar una comprobación técnica independiente.

Un peritaje podía confirmar la autenticidad de las conversaciones o desacreditar completamente el material presentado. Ambas posibilidades contribuían al esclarecimiento de los hechos.

Rivas no tenía que realizar un peritaje: tenía responsabilidades como funcionaria pública

Resultaría equivocado exigir que una Comisión Investigadora municipal actuara como una fiscalía o realizara personalmente una pericia informática.

Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre carecer de facultades para realizar una investigación penal y tener la obligación de poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos que pudieran constituir delitos.

El artículo 287, inciso 1, del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, Ley 11.922, establece la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio para:

«Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan con ocasión del ejercicio de sus funciones».

Rivas recibió aquel material precisamente en ejercicio de sus funciones como concejal y presidenta de la Comisión Investigadora.

La eventual relevancia penal de las conversaciones no debía ser determinada exclusivamente por una dirigente política, sino por las autoridades competentes, mediante los procedimientos correspondientes.

Por eso, resulta necesario conocer si Rivas promovió la remisión de aquellas actuaciones al Ministerio Público Fiscal, si existe una denuncia, una presentación judicial o alguna constancia que permita establecer qué tratamiento recibió el material.

La incorporación de los chats al expediente legislativo está documentada. Su eventual remisión a la Justicia constituye una cuestión diferente.

La vida privada de Nebot nunca fue el centro de la investigación periodística

Ciudad Noticias no cuestionó la orientación sexual del intendente ni pretendió juzgar sus relaciones íntimas.

El interés periodístico estuvo centrado en las referencias que aparecían en las conversaciones sobre un eventual vínculo entre encuentros sexuales, dinero y suministro de estupefacientes.

Esas referencias, cuya autenticidad y alcance deben determinarse mediante una investigación independiente, justificaban examinar circunstancias que podían exceder ampliamente la esfera privada.

Reducir semejante discusión a la intimidad del intendente significaba dejar de lado el aspecto que precisamente requería mayor esclarecimiento.

La insuficiencia probatoria y la responsabilidad de quien presidió la investigación

Durante su discurso definitivo, Rivas sostuvo que el expediente no reunía elementos jurídicos suficientes para aplicar la destitución. También advirtió sobre la posibilidad de que una decisión carente de fundamentos legales terminara siendo anulada judicialmente.

Ese argumento merece ser examinado junto con su propia actuación como presidenta de la Comisión Investigadora.

La falta de pruebas suficientes para destituir a un funcionario no equivale necesariamente a la inexistencia de elementos que puedan justificar una investigación judicial.

Tampoco la decisión legislativa de mantener al intendente en funciones extingue las eventuales responsabilidades penales que pudieran surgir de hechos conocidos durante el procedimiento.

Rivas impulsó la investigación, presidió la comisión, recibió testimonios, accedió a documentación, acompañó la declaración de gravedad y finalmente argumentó que no estaban reunidos los requisitos para destituir a Nebot.

Ese recorrido institucional exige explicaciones sobre las medidas probatorias adoptadas, las descartadas y las actuaciones que eventualmente fueron remitidas a otras autoridades.

Nicolás Catalano también deberá explicar los fundamentos de su cambio de posicionamiento entre el 23 de octubre y el 26 de noviembre. La responsabilidad particular de Rivas, sin embargo, deriva de haber presidido el organismo encargado de conducir la investigación.

La votación terminó. La obligación de rendir cuentas sobre el trabajo realizado durante aquellos cuatro meses, no.

Clarisa Rivas tiene la posibilidad de informar públicamente qué tratamiento recibieron las conversaciones incorporadas al expediente y si promovió su remisión a la Justicia.

Ciudad Noticias mantiene su ofrecimiento de poner el material periodístico a disposición de las autoridades competentes para que sea sometido a las comprobaciones técnicas correspondientes.

Porque la transparencia institucional no se agota en un discurso ni en una votación: también exige explicar qué se hizo con los elementos recibidos durante una investigación y qué decisiones se adoptaron frente a su eventual relevancia penal.