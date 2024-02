Ricky Montaner contó una desopilante anécdota con Brenda Asnicar que involucra a Tévez

Ricky Montaner está felizmente casado con Stefy Roitman, pero antes de encontrar el amor junto a la modelo e influencer, estuvo muy interesado en una actriz que alcanzó el estrellato cuando él era sólo un niño. Se trata de Brenda Asnicar. En una entrevista con Grego Rosello, el músico contó una divertida anécdota con la artista: «Cuando era chiquito estaba Patito Feo a full y Brenda Asnicar era como la divina y yo tenía como un pequeño crush. A veces la veía en el mismo lugar y yo decía ‘será que le hablo'» reveló sobre su interés hacia la antagonista de la tira infantil. Sin embargo, su ilusión se desplomó cuando descubrió el pasado de la actriz: «Cuando me entero que había salido con Tévez ahí dije, ‘ah no esto es otro nivel, si le gusta Tévez no le voy a gustar yo’ porque Tévez y yo no tenemos nada en común, no nos parecemos en nada, ni físicamente ni en personalidad» dijo, causando carcajadas en el conductor y en su hermano Mau. «Súper descarté. No juego fútbol ni la mitad de bien» agregó, en relación a la vara que había dejado el Apache. En ese momento, Mau interviene y lo desenmascara: «No ni la mitad, tu no juegas fútbol», dijo a penas pudiendo hablar, por el ahogo que le producía la risa.