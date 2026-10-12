Ricardo Moccero reclamó una mayor devolución de recursos nacionales y pidió unir esfuerzos para impulsar la producción

El intendente de Coronel Suárez participó de la inauguración de la 107.ª Exposición Rural y centró su discurso en las retenciones, los costos productivos, la obra pública y el funcionamiento de la Comisión Vial. También defendió la inversión municipal en caminos y convocó a trabajar en conjunto.
El intendente municipal de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, participó de la inauguración oficial de la 107.ª Exposición Rural de Ganadería, Industria y Comercio y aprovechó su intervención para plantear la necesidad de revisar la distribución de los recursos que genera el distrito y fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y los sectores productivos.
Moccero comenzó felicitando a la comisión directiva de la Sociedad Rural y a Ignacio Urruti, quien se encuentra a cargo de la presidencia de la entidad ante la ausencia de Benjamín Orliacq. También destacó la participación de artesanos, expositores y vecinos, y definió a la muestra como una de las principales exposiciones rurales, industriales y comerciales del sudoeste bonaerense.
Retenciones y costos de producción
El jefe comunal, quien se identificó también como productor agropecuario, retomó el debate sobre las retenciones y cuestionó que las reducciones se posterguen. Sostuvo que los productores vienen afrontando fuertes aumentos de costos y señaló especialmente el impacto del combustible y los fertilizantes sobre la rentabilidad.
En relación con las retenciones a la soja, afirmó que representan un aporte significativo desde Coronel Suárez y reclamó que una proporción mayor de los recursos recaudados por la Nación vuelva al distrito en forma de obras y servicios.
Durante su discurso, Moccero presentó cifras sobre la recaudación nacional y provincial vinculada al partido y sobre los recursos que, según su exposición, regresan a la comunidad. También cuestionó la falta de avances en la reparación de rutas nacionales y planteó interrogantes sobre el destino de los fondos que se recaudan con ese objetivo.
Sus planteos incluyeron críticas a las restricciones y recortes que, según manifestó, afectan a la obra pública, los medicamentos y el acompañamiento a jubilados.
La defensa de la Comisión Vial
En el plano municipal, Moccero defendió el funcionamiento de la Comisión Vial y sostuvo que su administración se mantiene bajo participación de los productores agropecuarios.
Señaló que la comisión registró un superávit de 650 millones de pesos durante el año anterior y destacó que el municipio puso a disposición de ese organismo herramientas, camiones y camionetas adquiridos mediante un sistema de leasing del Banco Provincia.
El intendente también recordó la respuesta comunitaria ante las inundaciones y las dificultades que afectaron a los caminos rurales. En ese contexto, reconoció el aporte de productores, comerciantes y otros actores locales, y sostuvo que frente a situaciones extraordinarias la comunidad logró trabajar sin distinciones políticas.
Tasas municipales y servicios
Moccero respondió a los cuestionamientos sobre la tasa municipal del 2% aplicada a los combustibles. Defendió su implementación y afirmó que la recaudación se refleja en obras, aunque el tema continúa siendo motivo de diferencias entre el Ejecutivo y las entidades que representan al sector productivo.
Al mismo tiempo, buscó ampliar la discusión más allá del ámbito municipal y provincial, al sostener que las responsabilidades sobre infraestructura, jubilaciones, salud y obra pública también deben analizarse a partir de las decisiones y los recursos del Estado nacional.
Un llamado a trabajar en conjunto
Hacia el cierre, el intendente convocó a productores, entidades agropecuarias, comerciantes, industriales, trabajadores y gobiernos de todos los niveles a construir acuerdos para sostener la producción y mejorar la calidad de vida.
Moccero consideró que la Argentina cuenta con una capacidad productiva que requiere medidas que permitan desarrollarla y pidió dejar de lado las disputas para concentrarse en objetivos compartidos.
Su mensaje combinó una defensa de la gestión municipal y de la Comisión Vial con reclamos dirigidos al Gobierno nacional por los recursos que genera el distrito. La intervención dejó expuestas las diferencias entre las autoridades municipales y la Sociedad Rural, pero también coincidió en la necesidad de sostener la producción y mejorar la infraestructura que necesita el interior.
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