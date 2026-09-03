Ricardo Moccero: “Cristina no puede ser candidata, lo que están haciendo es una provocación”

En una entrevista con Provincia Noticias, el intendente de Coronel Suárez, analizó la situación nacional y advirtió que el presidente Javier Milei no está en condiciones de gobernar. Asimismo, destacó la figura de Axel Kicillof como próximo candidato a la Casa Rosada y cuestionó a quienes la ponen a Cristina para el 2027: “Lo que están haciendo es una provocación”.

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, analizó el crítico panorama económico y social que atraviesa su distrito como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, con gran preocupación en el sector de salud pública, el aumento de la desocupación tras el cierre de industrias locales por la apertura de importaciones y la falta de programas de vivienda. En este marco de crisis económica, advirtió que el presidente Javier Milei debería adelantar las elecciones, ya que el mandatario nacional “no está en condiciones de gobernar un país que verdaderamente prometió mucho y no hizo absolutamente nada, solamente ha volcado todo su interés y sus negocios hacia los más poderosos”.

En una entrevista con PROVINCIA NOTICIAS, Moccero lanzó definiciones partidarias y posicionó nuevamente a Axel Kicillof como la principal referencia del peronismo para disputar la presidencia, destacando su gestión al frente de la provincia y respaldando a los precandidatos impulsados por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). En esa línea, defendió las elecciones PASO para definir las candidaturas tanto a nivel nacional como provincial, aunque respaldó la eventual candidatura provincial de Gabriel Katopodis.

En este contexto de crisis económica, ¿cómo está el municipio? ¿Qué balance puede hacer?

Todo lo que es salud se ha complicado mucho desde el momento en que Nación decidió cortar el Plan Remediar. Los remedios oncológicos son carísimos y la gente no los puede comprar. Antes nos daba la Nación a través del Plan Remediar, ahora no.

Lo otro que influye muchísimo es la falta de trabajo. Nosotros teníamos una planta de Dass que estaba trabajando con 850 empleados y, gracias a la importación desmedida del Gobierno nacional, esa planta cerró. Por lo tanto, nos duplicó la desocupación que teníamos acá.

Y el otro flagelo bastante grande es el tema de las viviendas. Antes había planes nacionales de vivienda, y hoy no hay nada de eso. Entonces, se ve muy complicada la situación y estamos resistiendo a un Gobierno nacional que se olvidó de la gente. Nosotros los intendentes, gracias al apoyo que tenemos del Gobernador de la provincia, podemos subsistir, pero estamos complicados.

La semana pasada estuvo en La Plata firmando un convenio de leasing con el Banco ¿para qué se va a utilizar ese dinero en el municipio?

Estamos renovando maquinaria. Justamente vino un camión recolector 0 km para la localidad de Huanguelén. Compramos dos retropalas, una para Villa Arcadia y otra para para Huanguelén. Después compramos camiones para servicios públicos y lo más importante que hemos comprado es un horno pirolítico para los residuos patogénicos, porque la verdad es que la empresa única, monopólica, que está en Bahía Blanca nos mata con los precios a todos los municipios y se nos van cifras millonarias en el año. Así que calculamos nosotros que en el término de dos o tres años amortizamos el horno y las instalaciones y todo, y ya no tenemos que gastar más.

Esto es una política abierta de nuestro Gobernador que la verdad hay que felicitarlo porque en esta época de crisis, cuando se le achica todos los días la coparticipación de Nación a Provincia, bueno, nosotros los municipios también lo sufrimos, pero por otro lado nos compensa con este tipo de leasing del Banco Provincia, nos compensa también todo lo que hace a la parte de infraestructura escolar, que nunca se ha dejado de asistir a las escuelas.

Así que la verdad es que gracias a Kicillof es que podemos sobrevivir a esta crisis que ha generado este Presidente que está desubicado por completo. Yo creo que ya está en un proceso que tendría que adelantar las elecciones para que los argentinos dejemos de sufrir.

¿Usted cree que se deberían adelantar las elecciones? ¿Qué análisis hace justamente de la figura del presidente Javier Milei en este contexto de crisis que usted bien marcaba?

Sí, por supuesto. Creo que ya está fuera de sus controles normales. No está en condiciones de gobernar un país que verdaderamente prometió mucho y no hizo absolutamente nada, solamente ha volcado todo su interés y sus negocios hacia los más poderosos. Y hoy el pueblo, de una clase media, clase media-baja, clase trabajadora, la está pasando muy mal y no hay derecho a que en un país tan rico como el nuestro la gente esté sufriendo, quedándose sin trabajo, sin vivienda, sin poder llegar a los medicamentos para poder sobrevivir. Yo creo que la Legislatura tendría que poner fin a esto y adelantar las elecciones porque esto no da para más.

Independientemente de lo que usted plantea, de cara al 2027, y siguiendo el calendario electoral, ¿cómo está viendo la figura de Axel Kicillof, que ustedes desde el movimiento Derecho al Futuro lo están lanzando como precandidato a Presidente, en medio de una interna dentro del peronismo?

Creo que el único candidato con un prestigio intachable es Axel Kicillof. Nadie puede pretender una figura distinta al Gobernador. No pueden achacarle absolutamente nada de nada de nada y ya lleva gobernando seis años la provincia con una estabilidad que los municipios nos damos cuenta, la transparencia con que hace todas las cosas y beneficia a los 135 sin distinción política.

Ningún gobernador o intendente o candidato puede asemejarse a la figura de Axel Kicillof, por un lado. Por otro lado, Cristina no puede ser candidata, lo que están haciendo es una provocación, porque la Justicia obviamente no le permite ser candidata. Y de última, que se realicen las PASO, iremos a la interna que corresponde y el que tiene más votos es el que va a conducir. No puedo decir que el resto va a acompañar porque algunos nunca lo han hecho, pero nosotros desde el MDF estamos seguros de que tenemos el mejor candidato y que va a ser Presidente.

El gobernador Kicillof continúa con su armado federal. El 19 de septiembre se viene el plenario del MDF Federal ¿Qué expectativas tiene de ese acto?

Nosotros tenemos plenario el 12 en la Sexta, aquí en Coronel Suárez, que es el último plenario del MDF, y después el 19 el cierre final allá en Avellaneda. Más allá de las expectativas que tenemos, es que la gente está cansada, harta de este Gobierno nacional.

Y por otro lado, en la Provincia está bien estable, cualquiera de los candidatos de Axel, que son cinco los candidatos a gobernadores, va a poder agarrar una provincia ordenada y continuarla con los proyectos que vienen. Por un lado, tenemos la tranquilidad de que la provincia se va a ganar con cualquiera de los candidatos, algunos miden más que otros.

Pero creo que es importantísimo que en la Nación se termine con este dictador y creo que las internas y las discusiones con Massa, Máximo, no pasan por la cabeza de Axel. Él está pensando en cómo gobernar y corregir el flagelo que ha generado este Presidente, está preocupado por las políticas económicas que son cada vez peores y que las va a tener que corregir él, y no puede pensar en internas. Si todos aquellos que le quieren provocar internas, creo que tienen que reflexionar y pensar que es el único candidato transparente, potable, de gestión y que tiene una visión muy grande como para poder reacomodar este país, que va a ser muy difícil sacarlo adelante si siguen tirándole piedras a Axel. Me parece que lo que tienen que hacer es guardarse en silencio y exponer lo que cada uno piensa para el país y dejar que Axel arme su proyecto de gobierno, que los intendentes no solamente de la provincia de Buenos Aires sino de todo el país lo vamos a apoyar.

Mencionó a los precandidatos a la gobernación que son del MDF, también están los posibles precandidatos del sector de La Cámpora, del Frente Renovador y ahora La Liga de Intendentes que nació de la mano de Federico Otermín. ¿Cree que en la Provincia habrá PASO para definir el candidato a la gobernación?

Sí, creo que las PASO van a dirimir exactamente quién es el candidato más votado. Hoy hemos visto en las encuestas que el candidato más votado de la gente es Gabriel Katopodis. Entonces, si cualquiera se puede presentar, puede presentarse cualquiera que tenga intención de mejorar la provincia se puede presentar a ser candidato, pero nosotros estamos con el MDF y con los candidatos que apoya Axel en todos los plenarios que venimos haciendo y la verdad es que pensamos que hay que hacer un programa y un cronograma de lo que la gente quiere y lo que la gente necesita.

Después, poner nombres por poner nombres, cualquiera puede ser. Así como puede ser candidato Federico Otermín, podría ser candidato yo también a gobernador, que llevo siete períodos gobernando, no hay ningún intendente que tenga la misma cantidad. Y la verdad es que pienso que los que ha puesto Axel, o por lo menos los que nosotros vamos a tener, son suficientemente personas de bien y transparentes que lo pueden ser. Yo no sé si todo el mundo puede estar en la misma figura que estos candidatos.

¿Qué pasa con la discusión por las reelecciones indefinidas?

Llevo siete períodos, no voy a seguir porque ya he decidido dejar y hemos puesto un candidato que va a seguir nuestra gestión y nuestra línea. Pero sí creo que la gente tiene que elegir el candidato que quiere. No puede una ley cortarle la posibilidad de que sea candidato, porque ¿qué pasa si en un distrito hay varios candidatos, pero el que siempre saben que gestiona es uno y entonces esta vez no va a poder votarlo porque la ley interrumpe? La ley no puede interrumpir el mandato popular.

Los candidatos que son del pueblo son del pueblo y la gente los vota. Entonces no podemos estar de acuerdo con una ley que le corta la posibilidad… digamos, está rompiendo con la democracia. La democracia es que la gente vota al candidato que quiere, no que una ley les corte para que aparezca otro, como ha sucedido acá en Suárez cuando gobernó Cambiemos: un retraso total de la localidad. Nosotros habíamos conseguido millones de cosas para el distrito y en cuatro años volvimos a fojas cero. Entonces le estás cortando la posibilidad a un intendente de cualquier partido político, sea del PRO, del Radical o de cualquier partido, le estás cortando la posibilidad de que esté gestionando bien, que está logrando cosas para su distrito y la ley dice «no, no podés seguir más, tiene que seguir otro». Es totalmente ridículo.