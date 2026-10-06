Ricardo Moccero anunció obras y destacó el crecimiento del Santa Trinidad

En su regreso al trabajo tras sus vacaciones, el intendente habló de terrenos, gas natural, educación y nuevas instalaciones para Bomberos, y reivindicó el trabajo conjunto de las instituciones

En su regreso a la actividad luego de sus vacaciones, el intendente municipal Ricardo Moccero participó del acto oficial por las Fiestas Patronales de Santa Trinidad y aprovechó su discurso para destacar el crecimiento de la comunidad y anunciar nuevas obras y proyectos para el pueblo.

Moccero comenzó su intervención recogiendo el mensaje de la directora de la Secundaria N° 5, Soledad Pérez, del delegado Guillermo Appelhanz y de los vecinos reconocidos, particularmente en lo referido a la solidaridad y la participación comunitaria.

En ese contexto, destacó también la labor de la Banda Municipal Bartolomé Meier, a la que definió como un orgullo para el distrito, y remarcó que sus integrantes trabajan de manera ad honorem.

“La banda municipal, durante toda la vida, entre todos los aniversarios y todas las fiestas, siempre está dando lo mejor”, señaló, valorando también el crecimiento de la Escuela de Banda y el trabajo de sus profesores.

Más de 500 terrenos entregados

Uno de los ejes centrales del discurso fue el crecimiento habitacional de Santa Trinidad.

Moccero explicó que al asumir su actual período de gobierno encontraron que el banco de tierras municipal se había agotado y que no quedaban terrenos disponibles en los pueblos alemanes.

A partir de allí, señaló, se trabajó para recuperar y ampliar la disponibilidad de lotes. Primero se incorporaron 17 hectáreas y posteriormente otras 34 hectáreas destinadas al crecimiento de Santa Trinidad.

Según informó, actualmente ya fueron entregados más de 500 lotes, mientras que más de 120 familias ya se encuentran viviendo en los nuevos sectores del pueblo.

El intendente remarcó que buena parte de quienes llegan a Santa Trinidad provienen también de Coronel Suárez, Pueblo San José y Pueblo Santa María, y planteó la necesidad de integrarlos a la identidad comunitaria del pueblo.

La obra de gas natural como nuevo desafío

Moccero anunció además una novedad vinculada con la infraestructura de los nuevos barrios.

Contó que durante los días previos mantuvo conversaciones con la empresa Camuzzi y anticipó que la semana siguiente se firmará un convenio mediante el cual la compañía donará los materiales necesarios para avanzar con la segunda etapa de la obra de gas natural.

Según explicó, la primera etapa ya está realizada y el objetivo es que, antes del próximo invierno, 115 viviendas distribuidas en 14 manzanas puedan contar con gas natural y dejar de afrontar los elevados costos de la calefacción eléctrica.

También señaló que existe un segundo grupo de aproximadamente 420 personas, correspondientes a sectores del Procrear y de Bernardi, que tampoco cuentan actualmente con gas natural.

Moccero estimó que se trata de una obra de más de 1.200 millones de pesos, de los cuales la mitad correspondiente a los materiales sería aportada por Camuzzi.

Nuevos espacios para el Club San Martín y Bomberos

El intendente también informó que, dentro del desarrollo de los nuevos loteos, el Municipio cedió casi dos hectáreas al Club San Martín para que pueda construir su nuevo espacio.

Y adelantó otra novedad: la Municipalidad cederá dos lotes a los Bomberos Voluntarios para que puedan construir una delegación en Santa Trinidad.

“Es lo que necesitamos también”, sostuvo Moccero, al remarcar la importancia de que los servicios y las instituciones acompañen el crecimiento demográfico de la comunidad.

Educación, cultura e identidad

Hacia el cierre de su discurso, Moccero destacó el acompañamiento permanente a las escuelas y sostuvo que el desarrollo de una comunidad no depende solamente de las obras de infraestructura.

“La cultura es la convicción más grande que tiene la gente para poder desarrollarse como persona”, afirmó, sumando a la educación como otro de los pilares centrales.

También reivindicó el trabajo conjunto entre instituciones, vecinos y autoridades y llamó a preservar la identidad de los pueblos alemanes.

“Hay que tener el sentimiento, hay que tener la identidad de los pueblos alemanes para poder conocer lo que han sufrido los antepasados en esta época”, expresó.

Finalmente, dejó un mensaje de fe, esperanza, trabajo y dedicación, convocando a todos a participar para que Santa Trinidad continúe creciendo.

“Que participemos todos juntos para que el crecimiento de Santa Trinidad sea cada vez superior”, concluyó antes de desearle a toda la comunidad unas felices Kerb.