Rial volvió a apuntar contra Susana: «Tiene devoción por la ignorancia»

Luego de que la diva contestara a sus críticas por su participación en los Martín Fierro, el periodista redobló la apuesta.

Jorge Rial y Susana Giménez nunca se llevaron bien. Desde que se conocen han protagonizado varios cruces y, aunque también han tenido momentos de tregua, el paso del tiempo hizo que se intensificaran sus diferencias. Lejos de esconder su mala relación, en los últimos días ambos hicieron explosivas declaraciones. Y este jueves, el periodista redobló la apuesta.

Todo comenzó con las críticas que el exconductor de Intrusos hizo una cruda comparación entre Susana y Mirtha Legrand. «La gran diva nacional es Mirtha, no Susana; a Mirtha todos la quieren y a Susana no, porque cuando habló de política realimente metió la pata o la pifió», manifestó en diálogo con LAM. Y como si esto fuera poco, le auguró una mala temporada teatral a la diva de los teléfonos, que se protagonizará en Punta del Este Piel de Judas. «Le va a ir mal, va a fracasar», vaticinó.

Días más tarde, consultada por Alejandro Guatti, cronista de Intrusos, la diva respondió sin rodeos. «Pero Rial…. ¡¡Que se vaya a la mierda!!», declaró y, mirando a cámara, mostró el dedo mayor de su mano derecha, en gesto de «fuck you». Y lejos de bajar el tono de sus opiniones, Rial decidió dedicarle varios minutos de su programa de radio para criticar sus últimas apariciones públicas, en la que se mostró muy crítica con la Argentina.

«Susana se convirtió en una caricatura de sí misma. Una caricatura deforme, una caricatura mal hecha. El peor trabajo de un dibujante. Estoy seguro de que se debe haber visto y no se debe haber gustado. Estoy convencido de eso», comenzó. Y continuó con crudeza: «Ella sabe que la gente ya no la mira ni la quiere como antes. Entonces está nerviosa. Es consciente de que las barbaridades que dijo y que viene diciendo tienen un costo. Ella siempre fue gorila. Siempre. Y ella quiere a Macri porque le permitieron una de las tareas que mejor le salen, que es evadir impuestos. Hizo algo que sólo hacen los canallas; usó a un discapacitado para pagar menos. Lo que pasa es que acá se le perdona todo y se olvida. Bueno, yo no».

Además, señaló que la conductora no se limita a criticar al gobierno de Alberto Fernández, sino que refiere a toda la sociedad argentina. «Ella pide golpes de estado, el desorden constitucional, meter bala. Hace rato que no tiene contacto con la realidad, que está encerrada en sus mansiones de Barrio Parque, o Punta del Este, o Miami. Así es fácil vivir, desde Barrio Parque. Y prefiere irse afuera, viene acá para arreglarse los dientes o para curarse alguna enfermedad», sostuvo.

Y continuó su descargo siguiendo su planteo de la «caricatura» de Giménez: «Susana está desmejorada, está sacada, está fuere de eje. No sé si fue el coronavirus que le afectó, aunque también la escuché decir dice que no se puede contagiar porque ya lo tuvo muy fuerte. Es así Susana. Tiene devoción por la ignorancia. Es así. Y le perdonan todo. Es una coleccionista de libros vacíos». Por último, en relación a sus declaraciones sobre la temporada teatral en Uruguay, Rial aseguró que se había referido a que en el país vecino no tienen la costumbre de ir a ver espectáculos como en la Argentina. «Está lleno de millonarios acostumbrados a no pagar nada. Van si los invitan, pero si tienen que pagar no. ¡Gasalla me lo contó!», concluyó. (NA)