Rial atacó a PeriodismoyPunto y Baby salió a contestarle: «No sé si son buenos o malos periodistas, pero son honestos»

Molesto con la publicación de una nota que se hacía eco de la polémica que desató un tuit suyo sobre la salud de Luis Brandoni, Jorge Rial disparó hoy contra PeriodismoyPunto desde su cuenta de Twitter. «Polémicos son los periodistas que trabajan para los servicios», lanzó el ex Intrusos.

Su mensaje no pasó inadvertido para Luis Gasulla y Camilo Cagnacci, director y editor general de este portal respectivamente, quienes salieron a contestarle desde la red social. Pero eso no fue todo: a ellos se sumó Ángel «Baby» Etchecopar, desde su programa en Radio Rivadavia.

Polémicos son los periodistas que trabajan para los servicios 👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿 https://t.co/9QFQVcR7tg — JORGE RIAL (@rialjorge) February 17, 2021

Incrédulo ante el ataque de Rial, Baby primero le comentó a Gasulla, quien trabaja con él en Baby en el medio, «por ahí no es para ustedes». Sin embargo, otro de sus columnistas, Ricardo Benedetti, le aseguró que los destinatarios del mensaje eran «Luis y Camilo».

Entonces, Etchecopar planteó: «Hay servicios y hay serviles. Mis compañeros no están en ninguno de los dos». Y recordó: «Gasulla estaba prohibido por los que le pagan a los otros. Le estaban haciendo la vida imposible, lo estaban censurando. No lo dejaban laburar en ningún lado».

En este sentido, el conductor destacó: «Tan humilde, Gasulla, que lo empezamos a traer para que se lo vea de nuevo. Para que no lo prohíban. Y él es un tipo de los que cuentan las monedas, no muestra los relojes de oro en cámara. Y es un excelente periodista, un grande».

Por ello, Baby aseguró que no permitiría que «nadie (lo) crea o confunda con los serviles o los servicios».

«Los serviles son los que operan. Los que lavan guita. Los que hacen obras de teatro. Los que hacen partidos de tenis o se asocian con lavadores de plata, o laburan para algún político. Esos son servicios, serviles. Estos son periodistas comunes, que tienen el pantalón remendado», apuntó.

Y concluyó: «Así que, ¿sabés qué pasa? Que si nosotros tiramos abajo de un tren a los buenos, van a seguir informando como el culo. Haciendo operaciones de prensa. Difamando gente. Extorsionando gente. Con fotos, con información. Esos son los serviles, que no llegan a ‘servicios’. Pero tienen cajones de fotografías y grabaciones guardadas, para que en el momento en que algún político pegue un carpetazo ellos le alcancen el material. Los archivos. Por eso, yo defiendo a mis compañeros. Esta vez, no estoy hablando bien. Estoy poniendo la jeta, el cuerpo. Lo estoy defendiendo, porque no sé si son buenos o malos periodistas. Son honestos. Por eso, estoy convencido de que ustedes no habló».

Si lo sabrás vos Jorge. https://t.co/pyLMCZeO3b — Luis Gasulla (@LuisGasulla) February 17, 2021

«Si lo sabrás vos, Jorge», le dedicó el director de PeriodismoyPunto. Mientras que su editor fue un poco más allá.

«Hola Jorge. Entiendo que sos un hombre analizado, por lo que me llama la atención que recurras a la proyección como mecanismo de defensa. Todo bien, seguí levantando sobres. Ahora que dejaste los chimentos, te van a venir bien», le escribió Cagnacci.