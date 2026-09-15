Revocaron el fallo de la jueza y la Ley Penal Juvenil vuelve a estar vigente en la provincia

La decisión estuvo a cargo de la Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora y dio marcha atrás con el planteo de la magistrada.

Revocaron el fallo de la jueza y la Ley Penal Juvenil vuelve a estar vigente en la provincia

0 Interacciones
Conversación en Vivo
Comunidad Segura
Solo texto, seguro
0/500
🕒 Puedes volver a comentar en 60s...
Opiniones de la Comunidad

¿Nadie ha roto el hielo todavía?

Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.

Empezar conversación ahora