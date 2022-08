Revelan detalles del supuesto enfrentamiento entre Mica Tinelli y la China Suárez

A casi un año del famoso «Wandagate», salió a la luz un nuevo escándalo que habría tenido como protagonista a la China Suárez y a Mica Tinelli. Según trascendió, la empresaria estalló luego de que la actriz le enviara un mensaje a su novio, Licha López. Este jueves en Intrusos, la periodista Paula Galloni contó que la baja de Eugenia en «Canta Conmigo Ahora» no tuvo que ver con una cuestión económica, sino que esto habría sido pedido por la hija de Marcelo Tinelli, debido a un cruce que tuvo a finales del 2021 en una reconocida fiesta. La panelista afirmó que en ese encuentro «hubo algo», aunque aclaró: «No le digo que hubo tirones ni nada, pero hubo una situación muy tensa y muy fea entre las dos. Esta pelea se habría iniciado porque la China, en algún momento, le habría mandado unos mensajitos a Licha López». «Uno del listado de los jugadores a los que supuestamente les habría escrito», acotó Pablo Layus. «Ahora todo nos cierra… Cuando sucede el Wandagate, a todos nos sorprende que ella reposteó la historia de Wanda. Mica es re buena onda, nunca se pelea con nadie, perfil bajo… y de repente ver esta historia de Mica, fue raro… fue sorprendente. Pero en realidad es que les había pasado lo mismo», completó la periodista, haciendo referencia a una historia que compartió la hermana de Candelaria Tinelli apoyando a Wanda Nara. Por su parte, Mica salió a desmentir la información, aunque no aclaró sobre su vínculo con Eugenia. «Es mentira todo esto! Pau, cualquier cosa tenés mi teléfono y me podes consultar antes. Nunca me agarre con nadie en ninguna fiesta, no bajé a nadie de ningún programa y nadie le escribió a mi novio», afirmó. Lahistoria que había posteado Mica Tinelli en apoyo de Wanda Nara: