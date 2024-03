Revelan cuál es «el club muy grande» que quiere comprar el Manchester City según Javier Milei

El Presidente volvió a insistir en las últimas horas con las sociedades anónimas deportivas y aseguró que el City Gruop está detrás de uno de los cinco grandes. El periodista Pablo Carrozza dijo de cuál se trata.

Curiosamente en medio de la guerra del entrenador de Independiente, Carlos Tevez, contra dirigentes de la AFA, el presidente Javier Milei volvió a insistir en las últimas horas con la sociedades anónimas deportivas y aseguró que el gigante Manchester City, a través de su City Group, quiere comprar a un equipo argentino.

El jueves, durante una entrevista con LN+, el mandatario cuestionó la cautelar que frenó los artículos del mega DNU que impulsaban las SAD y afirmó que estas permitirían que continúe la competencia entre los clubes.

«La mejor forma de terminar con la casta en el fútbol argentino es metiendo a la competencia. Nuestro proyecto no implica que no existan los clubes tal como existen hoy pero da la posibilidad de que existan otras sociedades”, aseguró el Presidente.

Siguiendo con su justificación, Milei se metió en las acciones por parte de la dirigencia de cada una de las instituciones. “Si estuvieran limpios permitirían que haya competencia, pero como están sucios no permiten la competencia. El mejor síntoma de que hay mafia es que no permiten la competencia. Si estás limpio no te molesta”.

Además, el propio presidente reveló que hay clubes de Inglaterra interesados en invertir en el país, y cerró: “El Manchester City quiere comprar un club de la Argentina, uno muy grande”.

Cuál es el equipo argentino por el que estaría interesado el Manchester City

Luego de las declaraciones del Presidente, el periodista Pablo Carrozza aseguró que el club argentino que quiere comprar el City Group es San Lorenzo. Según señaló, el presidente Marcelo Moretti estaría de acuerdo con la iniciativa.

«El club grande que quiere comprar el City Football Group es San Lorenzo. Macri habló con Moretti y le pidió que apoyara las SAD. A cambio los árabes le darían el dinero para hacer la nueva cancha en Av. La Plata. Se los dije en medio de la campaña. Moretti busca privatizar», escribió en Carrozza en Twitter.