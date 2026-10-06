Reuniones y movimientos políticos mientras se define el próximo paso de la investigación sobre Nebot

(Por Ciudad Noticias): El intendente volvió a moverse en el Concejo: encuentro con Nicolás Catalano y versiones sobre posibles abstenciones.

A pocos días de que el Concejo Deliberante de Saavedra deba avanzar hacia una nueva instancia del procedimiento iniciado a partir de la Comisión Investigadora, el intendente Matías Nebot volvió a mantener contactos políticos dentro del propio ámbito legislativo.

Según pudo saber Ciudad Noticias, este martes, cerca del mediodía, el jefe comunal mantuvo un encuentro en su despacho con el concejal Nicolás Catalano, integrante del bloque peronista.

La reunión se produce apenas días después de la presentación de Nebot ante el Concejo Deliberante, instancia en la que el intendente ejerció su derecho de defensa dentro del procedimiento establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Aquella presentación se realizó acompañado por sus abogados y marcó uno de los últimos pasos públicos de una investigación que ahora comienza a ingresar en una etapa decisiva.

El escenario que empieza a abrirse en el Concejo

Mientras el expediente continúa su curso institucional, en las últimas horas comenzaron a circular versiones respecto de cómo podría posicionarse cada sector político cuando llegue el momento de que el Concejo Deliberante adopte una definición.

Desde sectores cercanos al intendente y también desde allegados al concejal Nicolás Catalano se habla de la posibilidad de que el edil pueda abstenerse llegado el momento de la votación correspondiente.

La versión no implica, por sí misma, una definición sobre el resultado del procedimiento ni permite anticipar cuál será finalmente la postura de Catalano. Pero adquiere relevancia política por producirse precisamente cuando comienzan a observarse movimientos y contactos entre el Departamento Ejecutivo y distintos integrantes del cuerpo deliberativo.

A esto se suma otra versión que circula en ámbitos políticos del distrito: al menos dos integrantes de un espacio opositor estarían evaluando su posición frente a la instancia que deberá atravesar el Concejo.

Hasta el momento no existe una confirmación pública de esas eventuales abstenciones ni de los nombres de quienes podrían modificar o revisar su postura. Por eso, esas versiones deben ser consideradas como parte del escenario político que comienza a configurarse y no como decisiones tomadas.

Qué establece la Ley Orgánica

El procedimiento tiene un marco legal concreto.

El artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que corresponde al Concejo Deliberante juzgar al intendente ante determinadas transgresiones, negligencias reiteradas u otros supuestos contemplados por la norma. Para ello se constituye una Comisión Investigadora encargada de reunir antecedentes y elementos de prueba.

Una vez cumplida esa etapa, presentada la defensa y elaborado el informe correspondiente, el procedimiento pasa nuevamente al Concejo Deliberante, que debe analizar los elementos reunidos y calificar la gravedad de los hechos en una Sesión Especial.

Esto es importante porque el escenario que se abre ahora no debe ser presentado como una destitución decidida ni como una destitución inevitable.

La eventual destitución constituye una instancia posterior y requiere cumplir con las condiciones previstas por el artículo 250 de la misma ley, entre ellas la realización de una Sesión Especial y una decisión debidamente fundada adoptada por las dos terceras partes del total de los miembros del Concejo Deliberante.

Por eso, el dato político central en este momento no es solamente quién acompaña o quién rechaza una eventual medida, sino cómo se posicionará cada concejal cuando el expediente llegue a la instancia de definición que establece la legislación.

Una reunión que adquiere relevancia política

En ese contexto debe leerse el encuentro mantenido hoy entre Nebot y Catalano.

No existen elementos para afirmar que durante esa reunión se haya acordado una postura determinada. Tampoco que la eventual abstención de un concejal vaya a producir necesariamente un determinado resultado.

Pero el encuentro se produce en un momento particularmente sensible: con la investigación ya atravesando su etapa de defensa y con el Concejo encaminándose hacia la instancia en la que deberá analizar institucionalmente las actuaciones.

El propio Concejo Deliberante mantiene formalmente el tratamiento dentro del procedimiento establecido por la Ley Orgánica, mientras que en el escenario político comienzan a aparecer conversaciones, reuniones y versiones acerca de cómo podría quedar conformado el mapa de posiciones.

Y allí aparece el interrogante que, por estas horas, empieza a recorrer los distintos espacios políticos del distrito:

¿Cuántos concejales mantendrán exactamente la posición que tenían al momento de iniciarse la investigación y cuántos podrían modificarla, abstenerse o adoptar una postura diferente cuando llegue la hora de definir?

La respuesta no está dada.

Lo que sí parece comenzar a quedar claro es que, después de la investigación y del descargo del intendente, la discusión empieza a trasladarse definitivamente al terreno político-institucional del Concejo Deliberante.

Y en ese escenario, cada reunión, cada conversación y cada movimiento adquiere una importancia que hasta hace pocas semanas parecía lejana.