Resultados y tabla de posiciones de la LRF

Síntesis de la undécima fecha del torneo Apertura

Zona “A”

San Martín de Carhué 1 vs. Peñarol de Pigüé 1

Goles. Primer tiempo: 13m. Leandro Leguizamón (SMC) y 33m. Joaquín Salvi (P)

Árbitro: Juan Cruz Aliberti.

Cancha: “Carlos ‘Cholo’ Laspiur (San Martín –C-).

Reserva: San Martín (C) 1 vs. Peñarol (Pigüé) 1.

Club Sarmiento 1 vs. Atlético Huanguelén 4

Goles. Primer tiempo: 6m. Federico Bravo (AH) y 35m. Ciro Reidelbach (AH). Segundo tiempo: 6m. Ciro Reidelbach (AH); 26m. Jonathan Klock (CS) y 37m. Ramiro Palacio (AH), de penal.

Árbitro: Ramón Martínez.

Cancha: “Eduardo Gayraud” (Club Sarmiento).

Reserva: Club Sarmiento 2 vs. A. Huanguelén 0.

Empleados de Comercio 0 vs. Racing Club 0

Incidencia. Segundo tiempo: 23m. Homero Giudici (RC) le atajó un penal a Benjamín González.

Expulsado. Segundo tiempo: 38m. Gian Cantoni (RC).

Árbitro: Pablo Díaz.

Cancha: Peñarol de Guaminí (local Comercio).

Reserva: E. de Comercio 0 vs. Racing Club 3.

Libre: Peñarol de Guaminí.

Zona “B”

Deportivo Rivera 1 vs. Independiente de San José 1

Goles. Segundo tiempo: 15m. Cristian Hernández (I) y 43m. Bautista Ferrari (DR).

Expulsado. Segundo tiempo: 27m. Martín Aliberti (I).

Árbitro: Luis Frías.

Cancha: “Luis Slobodianinck” (Deportivo Rivera).

Reserva: Deportivo Rivera 6 vs. Independiente (SJ) 1.

El Progreso 1 vs. San Martín de Santa Trinidad 1

Goles. Primer tiempo: 5m. Enzo Martínez (SMST) y 30m. Sebastián Balvidares (EP).

Expulsado. Segundo tiempo: 15m. Mateo Schwerdt (EP).

Árbitro: Francisco Ruiz.

Cancha: “21 de Agosto” (El Progreso).

Reserva: El Progreso 2 vs. San Martín (ST) 1.

Puan F. Club 2 vs. Independiente (Rivera) 3

Goles. Primer tiempo: 15m. Damián Sosa (IR); 26m. Alex Miranda (IR); 37m. Braian Ríos (IR) y 42m. Juan Russo (PFC). Segundo tiempo: 18m. Agustín Kreder (PFC), de penal.

Árbitro: Ricardo Borger.

Cancha: “Evaristo García” (Puan F. Club).

Reserva: Puan F. Club 2 vs. Independiente (Rivera) 5.

Libre: Tiro Federal de Puan.

Zona “C”

Unión de Tornquist 3 vs. Unión Pigüé 2

Goles. Primer tiempo: 34m. Marco Palma (UP). Segundo tiempo: 1m. Marco Palma (UP); 41m. y 42m. Marcelo Castellano (UT); 46m. Juan José Heiland (UT).

Expulsado. Segundo tiempo: 4m. Marco Palma (UP).

Árbitro: Diego De la Canal.

Cancha: “Juan José Bolletta” (Unión –T-).

Reserva: Unión (T) 1 vs. Unión Pigüé 2.

Automoto 3 vs. Boca Juniors 3

Goles. Primer tiempo: 1m. Tiziano Gambirassi (A); 7m. Kevin López (BJ) y 24m. Agustín Haag (BJ). Segundo tiempo: 8m. Fabricio Di Buó (A); 36m. Lucas Graff (BJ) y 47m. Justo Zas (A).

Árbitro: Walter Vargas.

Cancha: “Agustín Ruppel” (Automoto).

Reserva: Automoto 0 vs. Boca Juniors 1.

Deportivo Sarmiento 0 vs. Deportivo Argentino 1

Goles. Segundo tiempo: 38m. Tomás Prost (DA), de penal.

Expulsados. Segundo tiempo: 39m. Thomas Schroh (DS) y 49m. Tomás Prost (DA).

Árbitro: Leandro Vallejos.

Cancha: Parque “Juan Emilio Bove” (D. Sarmiento).

Reserva: D. Sarmiento 3 vs. Deportivo Argentino 1.

Libre: Blanco y Negro

Próxima fecha (duodécima)

Zona “A”

A. Huanguelén vs. E. de Comercio

Peñarol (Pigüé) vs. Club Sarmiento

Peñarol (Guaminí) vs. San Martín (C)

Libre: Racing Club.

Zona “B”

San Martín (ST) vs. Puan F. Club

Independiente (SJ) vs. El Progreso

Tiro Federal (P) vs. Deportivo Rivera

Libre: Independiente de Rivera

Zona “C”

Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento

Unión (Tornquist) vs. Automoto

Blanco y Negro vs. Unión Pigüé

Libre: Deportivo Argentino